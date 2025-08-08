B1 Inregistrari!
Eveniment » Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  

Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  

08 aug. 2025, 19:23
Fostă contabilă din București, acuzată că a încercat să-și ucidă soțul. Motivul halucinant din spatele gestului  
Sursa foto: Pixabay

O fostă contabilă din București, protagonista unei povești parcă desprinse dintr-un film. Femeia a fost condamnată pentru tentativă de omor, după ce a încercat să-i curme suferința soțului ei grav bolnav.  

 

Cuprins:

  1. Ce au decis judecătorii în cazul femeii acuzate de tentativă de omor
  2. Cum a acționat femeia
  3. Cine a alertat autoritățile

 

Ce au decis judecătorii în cazul femeii acuzate de tentativă de omor

Totul s-a petrecut în urmă cu trei ani, pe când femeia avea 81 de ani. Nemaiputând să își vadă soțul grav bolnav cum se chinuie, a decis să îi curme acestuia suferință și să-și pună capăt zilelor. Ambii au fost salvați, în ultim moment.

În ciuda faptei femeii, acum în vârstă de 84 de ani, judecătorii de la Tribunal au condamnat-o la doar trei ani de închisoare, deși a fost găsită vinovată de tentativă de omor. Mai mult, magistrații i-au suspendat executarea pedepsei, considerând că locul pensionarei este într-un spital, unde să beneficieze de ajutor specializat, nu în spatele gratiilor, relatează Știrile ProTV.

Cum a acționat femeia

Evenimentul dramatic a avut loc în urmă cu mai bine de 3 ani, într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei. La doar câteva zile după ce împlinise 81 de ani, femeia a luat decizia de a-și ucide soțul și de a-i curma în acest fel suferința prin care trecea din cauza unei boli. I-a pus soțului somnifere în cafea și a băut și ea din aceeași compoziție. Fosta contabilă ar fi lăsat chiar și un bilet de adio prin care îi cerea fiului ei, în mod explicit, să nu încerce să-i salveze.

Cine a alertat autoritățile

Pentru că a presimțit că ceva nu e în regulă, fiul celor doi pensionari a alertat o vecină. Echipele de salvare au ajuns în apartamentul în care locuia cuplul de bătrâni și au reușit să-i salveze în ultimul moment.

Între timp, soțul femeii s-a stins din cauze naturale, însă ea a trebuit să facă față, iată, unui proces penal, la capătul căruia a fost găsită vinovată de tentativă de omor în modalitatea violenței în familie. Însă, judecătorul a hotărât că cel mai potrivit ar fi ca femeia să nu fie trimisă în spatele gartiilor, ci să fie internată într-un spital și să primească îngrijirile medicale necesare. În schimb, femeia de 84 de ani a fost obligată de instanță să achite cheltuielile făcute de Spitalul de Urgență Floreasca.

Sentința nu este definitivă, putând fi atacată prin apel fie de pensionară, fie chiar de către procurori.

Tags:
