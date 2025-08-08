O fostă contabilă din București, protagonista unei povești parcă desprinse dintr-un film. Femeia a fost condamnată pentru tentativă de omor, după ce a încercat să-i curme suferința soțului ei grav bolnav.

Cuprins:

Ce au decis judecătorii în cazul femeii acuzate de tentativă de omor Cum a acționat femeia Cine a alertat autoritățile

Ce au decis judecătorii în cazul femeii acuzate de tentativă de omor

Totul s-a petrecut în urmă cu trei ani, pe când femeia avea 81 de ani. Nemaiputând să își vadă soțul grav bolnav cum se chinuie, a decis să îi curme acestuia suferință și să-și pună capăt zilelor. Ambii au fost salvați, în ultim moment.

În ciuda faptei femeii, acum în vârstă de 84 de ani, judecătorii de la Tribunal au condamnat-o la doar trei ani de închisoare, deși a fost găsită vinovată de tentativă de omor. Mai mult, magistrații i-au suspendat executarea pedepsei, considerând că locul pensionarei este într-un spital, unde să beneficieze de ajutor specializat, nu în spatele gratiilor, relatează .

Cum a acționat femeia

Evenimentul dramatic a avut loc în urmă cu mai bine de 3 ani, într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei. La doar câteva zile după ce împlinise 81 de ani, femeia a luat decizia de a-și ucide soțul și de a-i curma în acest fel suferința prin care trecea din cauza unei boli. I-a pus soțului somnifere în cafea și a băut și ea din aceeași compoziție. Fosta contabilă ar fi lăsat chiar și un bilet de adio prin care îi cerea fiului ei, în mod explicit, să nu încerce să-i salveze.

Cine a alertat autoritățile

Pentru că a presimțit că ceva nu e în regulă, fiul celor doi pensionari a alertat o . Echipele de salvare au ajuns în apartamentul în care locuia cuplul de bătrâni și au reușit să-i salveze în ultimul moment.

Între timp, soțul femeii s-a stins din cauze naturale, însă ea a trebuit să facă față, iată, unui proces penal, la capătul căruia a fost găsită vinovată de tentativă de omor în modalitatea violenței în familie. Însă, judecătorul a hotărât că cel mai potrivit ar fi ca femeia să nu fie trimisă în spatele gartiilor, ci să fie internată într-un spital și să primească îngrijirile medicale necesare. În schimb, femeia de 84 de ani a fost obligată de instanță să achite cheltuielile făcute de Spitalul de Urgență .

Sentința nu este definitivă, putând fi atacată prin apel fie de pensionară, fie chiar de către procurori.