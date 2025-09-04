B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă

Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 10:28
Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă
Sursa foto: Freepik.com

O femeie de 92 de ani din comuna Bălan, județul Sălaj, a fost tâlhărită în noaptea de 2 spre 3 septembrie de doi tineri, în propria locuință.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cei doi hoți, reținuți

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în noaptea de 2 spre 3 septembrie. Cei doi hoți ar fi pătruns, mascaţi, în locuinţa femeii din localitatea Bălan. Ei au devenit agresivi, conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.

Tinerii i-ar fi sustras 1.140 de lei şi un telefon mobil, răvăşindu-i totodată bunurile din casă.

Cei doi hoți, reținuți

„În urma activităţilor investigativ-operative întreprinse, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au identificat persoanele bănuite de comiterea faptei”, a transmis IPJ Sălaj, conform Adevărul.

„Totodată, în urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de cei doi, urmând ca, în cursul zilei de 4 septembrie, să fie prezentaţi instanţei, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun”, a adăugat instituția.

În urma acestora, a fost deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată. Cercetările continuă sub supravegherea unităţii de parchet competente, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor doi tineri.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
Eveniment
Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
Eveniment
Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
Eveniment
Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
Eveniment
Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău
Eveniment
Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău
Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate
Eveniment
Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate
Cum ajută animalele de companie sistemul imunitar al copiilor? Iată ce spun specialiștii
Eveniment
Cum ajută animalele de companie sistemul imunitar al copiilor? Iată ce spun specialiștii
Eclipsă totală și Lună sângerie la finalul săptămânii. Țările din care o putem observa cel mai bine
Eveniment
Eclipsă totală și Lună sângerie la finalul săptămânii. Țările din care o putem observa cel mai bine
Medic din Timiș, reținut pentru luare de mită după ce a primit bani și bunuri de la peste 30 de pacienți
Eveniment
Medic din Timiș, reținut pentru luare de mită după ce a primit bani și bunuri de la peste 30 de pacienți
Un bac s-a scufundat în Dunăre, după ce un TIR plin cu floarea-soarelui a urcat pe el
Eveniment
Un bac s-a scufundat în Dunăre, după ce un TIR plin cu floarea-soarelui a urcat pe el
Ultima oră
10:29 - Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură
10:06 - Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
09:57 - Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
09:45 - Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
09:34 - Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
09:23 - „Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință
09:10 - Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
09:05 - Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
09:00 - Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău
08:50 - Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate