Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă

O femeie de 92 de ani din comuna Bălan, județul , a fost tâlhărită în noaptea de 2 spre 3 septembrie de doi tineri, în propria locuință.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Cei doi hoți, reținuți

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat în noaptea de 2 spre 3 septembrie. Cei doi ar fi pătruns, mascaţi, în locuinţa femeii din localitatea Bălan. Ei au devenit agresivi, conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.

Tinerii i-ar fi sustras 1.140 de lei şi un telefon mobil, răvăşindu-i totodată bunurile din casă.

Cei doi hoți, reținuți

„În urma activităţilor investigativ-operative întreprinse, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au identificat persoanele bănuite de comiterea faptei”, a transmis IPJ Sălaj, conform .

„Totodată, în urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de cei doi, urmând ca, în cursul zilei de 4 septembrie, să fie prezentaţi instanţei, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun”, a adăugat instituția.

În urma acestora, a fost deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată. Cercetările continuă sub supravegherea unităţii de parchet competente, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale a celor doi tineri.