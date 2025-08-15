B1 Inregistrari!
Atac armat lângă o moschee din centrul Suediei. Două persoane au fost rănite în incidentul investigat ca tentativă de omor

Răzvan Adrian
15 aug. 2025, 23:55
Sursă foto: Shutterstock

Două persoane au fost rănite vineri, în urma unui atac armat petrecut lângă o moschee din orașul Orebro, Suedia.

Incidentul, produs după rugăciunile din cadrul slujbei, este anchetat de poliție ca tentativă de omor și ar avea legătură cu conflictele dintre grupări criminale rivale, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Cum a avut loc incidentul

Atacul armat s-a petrecut lângă o moschee din centrul orașului Orebro, în jurul prânzului, imediat după rugăciuni.

Poliția a anunțat că mai multe echipaje de urgență au fost trimise la fața locului și că oamenii sunt sfătuiți să evite zona, conform Agerpres, care citează Reuters.

Autoritățile nu au dat detalii despre starea celor răniți, dar au confirmat că au început cercetări pentru tentativă de omor, iar indiciile inițiale sugerează că incidentul ar putea fi legat de activitatea unor grupări criminale locale.

Care este contextul violenței între grupările criminale din Suedia

Suedia se confruntă de mulți ani cu o creștere a violenței armate între bandele rivale.

Grupurile criminale recrutează adesea adolescenți din cartiere defavorizate, cu o populație majoritar imigrantă, pentru a efectua omoruri la comandă.

Televiziunea locală TV4 a raportat că în Orebro au fost conflicte între două bande rivale în ultimele săptămâni, ceea ce ar putea explica escaladarea conflictului și atacul armat de astăzi.

Autoritățile din Suedia continuă investigația și examinează dovezile adunate la locul faptei. Poliția a declarat că va oferi informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi oficial confirmate.

