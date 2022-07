Fenomen îngrijorător – tot mai mulți tineri, unii de 20 de ani, fac infarct. De ce se întâmplă asta

Potrivit specialiștilor, există chiar și cazuri de tineri de doar 20 de ani care se prezintă la spital cu simptome de infarct, iar acest lucru poate fi prevenit doar prin controale periodice.

Epuizarea este motivul principal pentru care tinerii ajung la spital

Medicii spun că mulți dintre tinerii care ajung cu infarct la Urgențe se confruntă cu această situație din cauza epuizării și ajung la spital din cauza faptului că prezintă dureri în piept care îi îngrijorează.

Mai mult, potrivit specialiștilor, miocardita, o inflamație a mușchiului cardiac (miocard), poate să apară și în urma unor infecții respiratorii, spre exemplu, informează .

„Când structura mușchiului cardiac – numit miocard – suferă, e afectat automat și sistemul nervos al mușchiului. Și apar palpitații. Inima bate mai repede, bate neregulat. Trebuie să mergem la cardiolog”, explică dr. Oren Iancovici, medic cardiolog.

În ultimii zece ani s-a schimbat dinamica pacienților bolnavi cu inima

În astfel de situații, inima nu mai funcționează normal, astfel că nu mai furnizează sânge în mod optim, iar în astfel de situații este important ca pacientul să facă o ecografie pentru a putea trata afecțiunea.

„Dacă un pacient de 23 de ani ajunge la spital cu durere în piept, acum 10 ani te-ai fi gândit la o miocardită, acum există infarct la 23 de ani. Infarctul a devenit frecvent la vârste mici și cam egal femei- bărbați”, spune dr. Smărăndiță Lăcău, medic primar radiologie.

Medicul spune că în urma unui asemenea episod apar unele cicatrici care pot fi văzute prin rezonanță magnetică. Aceste cicatrici sunt prezente și la infarct, dar și la miocardită, însă există diferențe între cicatrici, fapt care îi permite medicului un diagnostic diferențial.

Medicul Dragoș Vinereanu spune că vârsta pacienților cu infarct este din ce în ce mai scăzută, situația fiind îngrijorătoare.

„Avem în fiecare zi oameni sub 40 de ani, chiar sub 30 de ani, cu infarct miocardic acut. Aşadar, această boală extrem de severă, care omoară oameni, apare din ce în ce mai des la oamenii tineri. În plus, toţi factorii de risc care afectează inima şi anume: hipertensiunea arterială, diabetul, creşterea colesterolului, apar din ce în ce mai des la tineri”, a declarat Dragoș Vinereanu.