Sectorul 1 va aplica sancțiuni drastice operatorului de salubritate . Firma este amendată pentru nerespectarea obligațiilor de deszăpezire în ultimele zile. Primăria a decis penalizarea companiei după ce monitorizarea din teren a arătat că trotuarele și străzile au rămas blocate sub nămeți.

Sectorul 1 rămâne blocat sub nămeți

Multe artere din Sectorul 1 sunt greu accesibile din cauza utilajelor care nu fac față. Deși operatorul avea obligația să curețe rapid podurile și pantele în prima fază de urgență, termenele au fost depășite cu mult, scrie

Joi după-amiază, echipele de control au constatat că pe multe străzi principale încă se intervenea, deși asfaltul trebuia să fie curat de miercuri seara.

Nici străzile secundare nu au fost deszăpezite la timp. În loc să fie curățată, zăpada a fost bătătorită de mașini. Din cele 39 de zone programate pentru curățare, operatorul a raportat activitate doar în 23, fără a finaliza măcar una dintre acestea.

Operatorul de salubritate amendat pentru nerespectarea obligațiilor de deszăpezire

Primăria Sectorului 1 a mai scos la iveală un detaliu important legat de gestionare slabă. Deși autoritățile au pus la dispoziție materialul antiderapant necesar, operatorul a folosit doar 800 de tone de sare. Această cantitate este foarte mică, având în vedere că depozitele permiteau utilizarea a peste 2.000 de tone. Refuzul de a împrăștia suficientă sare a dus direct la înghețarea drumurilor.

În urma acestor evenimente, primăria a decis să aplice sancțiunile prevăzute în contractul de salubritate. Sancțiunile vor fi calculate în funcție de numărul de ore de întârziere și de zonele lăsate necurățate. Primăria va continua să verifice fiecare stradă în parte până când toate drumurile vor fi curățate integral. Sesizările primite de la cetățeni sunt folosite ca dovezi suplimentare în procesul de amendare a operatorului, pentru a se asigura că serviciile plătite din bani publici sunt efectuate corect.