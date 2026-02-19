Un incident violent a avut loc joi pe bulevardul Magheru din București, unde fratele lui Rareș Ion a fost bătut de un influencer străin. Agresiunea a fost transmisă în direct pe rețelele sociale, după ce victima l-ar fi provocat pe bărbatul care realiza un video live.

Detalii despre acest incident violent din Piața Romană

Conflictul a izbucnit după ce influencerul cunoscut ca „Adonis Live” l-a invitat pe tânăr să apară în cadrul transmisiunii sale. Spiritele s-au încins rapid, iar Darian Ion a început să îl împingă pe cetățeanul străin, ignorând avertismentele acestuia de a se opri. Într-un moment de furie, influencerul l-a lovit puternic pe tânăr, scrie .

Polițiștii de la Secția 1 au intervenit de urgență după ce au fost alertați prin apel la 112. Atât agresorul, cât și victima au fost conduși la sediul poliției pentru audieri și pentru a clarifica circumstanțele bătăii. Deși tânărul prezenta leziuni vizibile la nivelul feței, acesta a refuzat să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. În prezent, autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă se impun măsuri legale împotriva influencerului.

Darian Ion a cerut dreptate pentru moartea prematură a fratelui său.

Acest eveniment readuce în atenție cazul lui Rareș Ion, tânărul care s-a stins din viață în urma unei supradoze de droguri. Acesta a murit în condiții suspecte în locuința lui , zis „Maru”, cunoscut pentru că îi furniza substanțe interzise lui Vlad Pascu. În momentul tragediei, dealerul a preferat să filmeze starea gravă a tânărului în loc să sune imediat la 112.

După ce acesta a leșinat, a fost scos din garajul unde consumase droguri și abandonat la capătul străzii pentru a nu atrage atenția poliției. Fratele său, implicat acum în incidentul de pe Magheru, a fost unul dintre cei care au cerut constant dreptate pentru moartea fratelui său Rareș.