O intervenție de urgență a avut loc joi seară în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie în vârstă de 31 de ani a murit după o cădere de la etajul 10 al unui bloc. Circumstanțele exacte sunt în curs de clarificare, iar ancheta este desfășurată de structurile specializate.

Cum s-a desfășurat intervenția la fața locului

Potrivit informațiilor furnizate de , sesizarea a fost primită în jurul orei 17.50, când martorii au semnalat prezența unei femei pe pervazul unei terase. „La data de 19 februarie 2026, în jurul orei 17.50, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 24 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5”. La fața locului au fost trimise de urgență echipaje de poliție, pompieri și personal medical.

Autoritățile au constatat că femeia avea un comportament agitat și necooperant, situație care a impus măsuri suplimentare. Conform comunicatului, au intervenit și echipaje ale -BIF, alături de un echipaj de prim-ajutor. Pentru gestionarea situației au fost solicitați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, în încercarea de a preveni un deznodământ tragic.

Poliția a precizat că femeia s-ar fi aruncat de la etajul 10 al imobilului, căzând pe terasa situată la etajul 1. „Facem precizarea că femeia s-ar fi precipitat de la etajul 10 al imobilului, căzând pe terasa situată la etajul 1”, se arată în informarea oficială. Echipajul medical a intervenit imediat pentru acordarea îngrijirilor de specialitate, însă eforturile depuse nu au putut salva viața femeii.

Cine investighează cazul și ce urmează

Zona a fost asigurată și delimitată, iar cercetările au fost preluate de Serviciul Omoruri. Ancheta este continuată de Parchetul de pe lângă , pentru stabilirea exactă a situației de fapt și a împrejurărilor producerii evenimentului. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia, transmite stiripesurse.ro.