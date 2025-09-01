B1 Inregistrari!
Apa caldă, oprită în Sectorul 4. Termoenergetica anunță lucrări de modernizare

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 12:13
Apa caldă, oprită în Sectorul 4. Termoenergetica anunță lucrări de modernizare
Sursa Foto: Pixabay.com

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti a anunțat că peste 1.000 de blocuri din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile. Acest lucru se datorează unor lucrări de modernizare la rețeaua termică.

Cuprins:

  • Ce se întâmplă cu apa caldă în Sectorul 4
  • Unde se mai fac lucrări în Sectorul 4
  • Când se va opri apa caldă

Ce se întâmplă cu apa caldă în Sectorul 4

Peste 1.000 de blocuri de apartamente din Sectorul 4 vor rămâne fără apă caldă din cauza unor lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii la conductele reţelei termice. Lucrările sunt efectuate de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) SA, în programul de reabilitare a sistemului termic.

Potrivit unui comunicat al CMTEB, în perioada următoare vor avea loc lucrări la conducta Dn 1000 mm din reţeaua termică primară. Lucrările se vor desfășura în zona intersecţiei străzii Turnu Măgurele cu bulevardul Metalurgiei din Sectorul 4.

„Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 51 puncte termice (882 blocuri şi un agent economic) şi 19 module, din data de 1 septembrie, ora 09:00, până în data 5 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare”, se arată în comunicatul de presă.

Unde se mai fac lucrări în Sectorul 4

O altă zona vizată de lucrările de modernizare este conducta Dn 500 mm, din reţeaua termică primară, în zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcăreşti din Sectorul 4.

„Se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către şase puncte termice (129 blocuri) şi doi agenţi economici, din data de 1 septembrie, ora 9:00, până în data de 5 septembrie, ora 23:00”, precizează comunicatul de presă al CMTEB.

De asemenea vor fi executate reparații la racordul primar al punctului termic „6 Zona II”, la conducta Dn 250 mm, în zona străzii Târnava Mică din Sectorul 4.

„Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către un punct termic (trei blocuri) din data de 1 septembrie, ora 09:00, până în data de 5 septembrie, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare”, informează CMTEB.

Când se va opri apa caldă

Termoenergetica anunță că se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (95 blocuri), din zona străzii Sg. Niţu Vasile din Sectorul 4. Apa caldă a fost oprită începând de luni, 1 septembrie, de la ora 09:00, până pe 5 septembrie, ora 23:00.

În această perioadă dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.

„Vă reamintim faptul că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”, mai arată sursa citată.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

