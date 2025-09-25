Fiica lui Dan Negru, fără profesoară de matematică! Mesajul tranșant al prezentatorului TV

Prezentatorul TV Dan Negru, cunoscut pentru opiniile sale directe și pentru felul în care comentează problemele sociale, a publicat un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, pornind de la o situație care l-a atins personal. Fiica sa, elevă la unul dintre cele mai bune licee de stat din București, nu mai are profesoară de matematică, după ce cadrul didactic și-a dat demisia. Cazul nu este singular, deoarece doar în Capitală există aproximativ 300 de posturi didactice neocupate, un semn clar al crizei prin care trece sistemul de educație.

Pornind de la această realitate, Dan Negru nu s-a limitat la a semnala lipsa de profesori, ci a atacat frontal discursul unor analiști care au susținut ideea că profesorii din cauza performanței slabe. În replică, prezentatorul și-a pus în balanță propria experiență de aproape trei decenii în televiziune și a atras atenția că performanța trebuie judecată corect, fie că vorbim de dascăli, de jurnaliști sau de politicieni.

Ce problemă a semnalat Dan Negru în legătură cu școala fiicei sale

În mesajul său , Dan Negru a pornit de la o situație concretă care îl afectează direct: „Fiica-mea n-are profesoară de matematică la unul dintre cele mai bune licee de stat din București – profa și-a dat demisia. Sunt 300 de posturi didactice neocupate doar în Capitală.” Situația, care nu este un caz izolat, scoate în evidență criza de personal din sistemul de educație și dificultatea de a atrage și păstra profesori calificați.

Cum i-a răspuns prezentatorul analistului care a cerut tăieri de salarii

Negru a reacționat la declarațiile unui analist TV care susținea că profesorii ar merita salarii mai mici, raportat la performanță: „Ieri, la TV, un analist-jurnalist spunea că tăierea salariilor profesorilor e „binemeritată” raportat la performanța lor. Din curiozitate, m-am uitat azi-dimineață pe audiența lui: praf! Păi, intr-o piață corectă, primul concediat după raportul salariu–performanță ar fi chiar el. Îi invit pe toți „analiștii” din talk show-urile să-și verifice audiențele și, dacă-s cu „zero virgulă”, să se întrebe cum de sunt plătiți așa?

Dragă colega, de 25 de ani primul lucru pe care-l fac dimineața este să mă uit pe audiențele TV. Te uiți și tu? Iartă-mi mândria, dar sunt printre puținii care . Caută pe Google „regele audiențelor” și o să-ți apară moaca mea. Pentru că am făcut audiențe uriașe – nu doar cu un singur format, nu doar la o singură televiziune, nu doar într-un singur deceniu și nu doar într-o singură țară ( show-urile mele au facut recorduri istorice de audiență în Moldova).”

Ce argumente a adus din propria experiență de televiziune

Pentru a-și susține punctul de vedere, Dan Negru a amintit de lunga sa carieră în televiziune, unde a realizat audiențe uriașe la mai multe posturi și cu formate variate: de la show-uri de divertisment, la emisiuni cu maneliști sau .