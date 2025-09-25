B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Fiica lui Dan Negru, fără profesoară de matematică! Mesajul tranșant al prezentatorului TV

Fiica lui Dan Negru, fără profesoară de matematică! Mesajul tranșant al prezentatorului TV

Ana Beatrice
25 sept. 2025, 12:21
Fiica lui Dan Negru, fără profesoară de matematică! Mesajul tranșant al prezentatorului TV
Sursa Foto: Facebook/ Dan Negru
Cuprins
  1. Ce problemă a semnalat Dan Negru în legătură cu școala fiicei sale
  2. Cum i-a răspuns prezentatorul analistului care a cerut tăieri de salarii
  3. Ce argumente a adus din propria experiență de televiziune
  4. Cum a legat problema educației de politică

Prezentatorul TV Dan Negru, cunoscut pentru opiniile sale directe și pentru felul în care comentează problemele sociale, a publicat un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, pornind de la o situație care l-a atins personal. Fiica sa, elevă la unul dintre cele mai bune licee de stat din București, nu mai are profesoară de matematică, după ce cadrul didactic și-a dat demisia. Cazul nu este singular, deoarece doar în Capitală există aproximativ 300 de posturi didactice neocupate, un semn clar al crizei prin care trece sistemul de educație.

Pornind de la această realitate, Dan Negru nu s-a limitat la a semnala lipsa de profesori, ci a atacat frontal discursul unor analiști care au susținut ideea că profesorii ar merita reduceri salariale din cauza performanței slabe. În replică, prezentatorul și-a pus în balanță propria experiență de aproape trei decenii în televiziune și a atras atenția că performanța trebuie judecată corect, fie că vorbim de dascăli, de jurnaliști sau de politicieni.

Ce problemă a semnalat Dan Negru în legătură cu școala fiicei sale

În mesajul său de pe Facebook, Dan Negru a pornit de la o situație concretă care îl afectează direct: „Fiica-mea n-are profesoară de matematică la unul dintre cele mai bune licee de stat din București – profa și-a dat demisia. Sunt 300 de posturi didactice neocupate doar în Capitală.” Situația, care nu este un caz izolat, scoate în evidență criza de personal din sistemul de educație și dificultatea de a atrage și păstra profesori calificați.

Cum i-a răspuns prezentatorul analistului care a cerut tăieri de salarii

Negru a reacționat la declarațiile unui analist TV care susținea că profesorii ar merita salarii mai mici, raportat la performanță: „Ieri, la TV, un analist-jurnalist spunea că tăierea salariilor profesorilor e „binemeritată” raportat la performanța lor. Din curiozitate, m-am uitat azi-dimineață pe audiența lui: praf! Păi, intr-o piață corectă, primul concediat după raportul salariu–performanță ar fi chiar el. Îi invit pe toți „analiștii” din talk show-urile să-și verifice audiențele și, dacă-s cu „zero virgulă”, să se întrebe cum de sunt plătiți așa?

Dragă colega, de 25 de ani primul lucru pe care-l fac dimineața este să mă uit pe audiențele TV. Te uiți și tu? Iartă-mi mândria, dar sunt printre puținii care știu cu ce se mănâncă audiența TV. Caută pe Google „regele audiențelor” și o să-ți apară moaca mea. Pentru că am făcut audiențe uriașe – nu doar cu un singur format, nu doar la o singură televiziune, nu doar într-un singur deceniu și nu doar într-o singură țară ( show-urile mele au facut recorduri istorice de audiență în Moldova).”

Ce argumente a adus din propria experiență de televiziune

Pentru a-și susține punctul de vedere, Dan Negru a amintit de lunga sa carieră în televiziune, unde a realizat audiențe uriașe la mai multe posturi și cu formate variate: de la show-uri de divertisment, la emisiuni cu maneliști sau cu copii talentați.

„De vreo 27 de ani fac audiență TV și cu Piersic sau Gheorghe Zamfir și cu Guță sau Adi Minune. Știu cum e să faci audiență și cu Blonde și cu farse, și cu Revelioane, dar și cu copiii geniali din „Next Star” sau cu cuvintele din „Jocul Cuvintelor”. În divertismentul TV contează performanța! Cum e la voi, colega? Așa că lăsați profesorii în pace. Nu mă provocați să vorbesc despre cât încasați și cât produceți în funcție de audiențe.”

Cum a legat problema educației de politică

Prezentatorul nu a ezitat să facă și o comparație între numărul prea mic de profesori și numărul prea mare de parlamentari. „Lipsesc 300 de dascăli în București, dar avem 465 de parlamentari! Prea mulți dacă se respecta referendumul din 2009. Minus la școală, plus la politică!”, a notat Negru, subliniind discrepanțele din prioritățile statului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Leon Dănăilă, vizită emoționantă la Darabani: „Cred cu tărie că puterea fiecărui om vine din rădăcinile sale”
Eveniment
Leon Dănăilă, vizită emoționantă la Darabani: „Cred cu tărie că puterea fiecărui om vine din rădăcinile sale”
Pâinea de casă care face furori! Rețetă simplă, sănătoasă și fără chimicale (VIDEO)
Eveniment
Pâinea de casă care face furori! Rețetă simplă, sănătoasă și fără chimicale (VIDEO)
Marile atracții de la West Side Hallo Fest: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios, proiecții pe apă și un turn de escaladă (GALERIE FOTO)
Eveniment
Marile atracții de la West Side Hallo Fest: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios, proiecții pe apă și un turn de escaladă (GALERIE FOTO)
Un tânăr născut fără degetele mari face senzație pe internet: „Sunt exemplul viu că degetele mari sunt opționale”
Eveniment
Un tânăr născut fără degetele mari face senzație pe internet: „Sunt exemplul viu că degetele mari sunt opționale”
De necrezut! Ce pensie primește un român după 34 de ani de muncă
Eveniment
De necrezut! Ce pensie primește un român după 34 de ani de muncă
Cum arată Catedrala Mântuirii Neamului în interior. Sfințirea va avea loc luna viitoare (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Cum arată Catedrala Mântuirii Neamului în interior. Sfințirea va avea loc luna viitoare (VIDEO, FOTO)
Tăițeii instant, riscurile ascunse din alimentația adolescenților
Eveniment
Tăițeii instant, riscurile ascunse din alimentația adolescenților
Recipientele din plastic nu sunt mereu sigure. Cum protejezi corect alimentele și bunurile sensibile
Eveniment
Recipientele din plastic nu sunt mereu sigure. Cum protejezi corect alimentele și bunurile sensibile
Controlorii STB vor avea uniforme noi. Cum justifică primarul general al Capitalei măsura
Eveniment
Controlorii STB vor avea uniforme noi. Cum justifică primarul general al Capitalei măsura
Studenții au început să sosească în cămine. Cât a ajuns să coste o lună de cazare
Eveniment
Studenții au început să sosească în cămine. Cât a ajuns să coste o lună de cazare
Ultima oră
12:33 - Trump cere anchetă la ONU și acuză un sabotaj: „Au fost 3 evenimente extrem de suspecte”. Ce a pățit (VIDEO)
12:24 - Roxana Ionescu, despre faima la 20 de ani: „Nu este frumos să te lauzi, dar…”. Cum a ajuns să lucreze în televiziune
11:47 - Vlad Plahotniuc, adus încătușat în Chișinău. Oligarhul acuzat de „furtul secolului” în Republica Moldova a fost extrădat de Grecia (VIDEO)
11:37 - Cătălin Botezatu, despre Loredana: „Îmi vine să o strâng în brațe și să-i transmit prin piele energia mea”. Ce relație au aceștia
11:31 - Leon Dănăilă, vizită emoționantă la Darabani: „Cred cu tărie că puterea fiecărui om vine din rădăcinile sale”
10:54 - Pâinea de casă care face furori! Rețetă simplă, sănătoasă și fără chimicale (VIDEO)
10:54 - Marile atracții de la West Side Hallo Fest: 20.000 de dovleci, „invazie” de zombi, un autobuz bântuit, un cimitir haios, proiecții pe apă și un turn de escaladă (GALERIE FOTO)
10:44 - Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express. „Nu credeam vreodată să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici și temeri” (VIDEO)
10:16 - Un tânăr născut fără degetele mari face senzație pe internet: „Sunt exemplul viu că degetele mari sunt opționale”
10:13 - De necrezut! Ce pensie primește un român după 34 de ani de muncă