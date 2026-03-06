Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând fără permis și sub influența substanțelor interzise. Ar fi vorba despre fiul lui Nicolae Guță. Analizele toxicologice au confirmat, ulterior, consumul de droguri, potrivit informațiilor transmise de autorități.

De ce a fost reținut fiul lui Nicolae Guță

Polițiștii au decis reținerea pentru 24 de ore după ce rezultatele au indicat prezența unor substanțe interzise în organismul șoferului.

„Un bărbat de 34 de ani, din Petroșani, a fost reținut în urmă cu puțin timp de polițiști pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj, după ce analizele toxicologice au confirmat prezența unor substanțe interzise în organism. Acesta fusese depistat în trafic conducând deși avea permisul suspendat și urmează să fie prezentat magistraților pentru dispunerea măsurilor legale.

Polițiștii rutieri din orașul Hațeg au extins cercetările în cazul unui șofer de 34 de ani, din municipiul Petroșani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.”, a transmis IPJ Gorj.

Cum a fost prins în trafic fiul lui Nicolae Guță

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost oprit de polițiști pe 2 martie, pe DN 66. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că acesta avea permisul suspendat încă din anul 2023.

„Tânărul avea permisul suspendat și consumase substanțe interzise

Bărbatul a fost depistat în trafic la data de 2 martie, pe DN 66. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat încă din anul 2023.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În schimb, acesta a refuzat testarea pentru depistarea unui eventual consum de substanțe interzise, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.”, a mai menționat IPJ Gorj.

Ulterior, rezultatele analizelor au confirmat suspiciunile polițiștilor.

Ce au descoperit polițiștii după verificări

Investigațiile au arătat că șoferul conducea un autoturism care nu avea nici asigurare obligatorie RCA valabilă.

„Rezultatele buletinului de analize toxicologice au confirmat ulterior prezența în organismul conducătorului auto a unor substanțe interzise.

Totodată, polițiștii au constatat că autoturismul condus de acesta nu avea asigurare obligatorie RCA valabilă. În consecință, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 7.670 de lei, fiind reținute certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.”, se mai arată în comunicatul emis de IPJ Gorj.

Ce urmează în acest caz

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

„În urma probatoriului administrat, la data de 06 martie 2026, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Gorj. Urmează ca acesta să fie prezentat magistraților, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

Cercetările continuă într-un dosar penal întocmit pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, anunță IPJ Gorj potrivit .