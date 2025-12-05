Flagrant la Inspectoratul Județean de Poliție din Giurgiu. Un comisar șef din Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice a fost prins de procurorii în timp ce primea o șpagă de 10.000 de lei.

Flagrant la Poliția din Giurgiu

Adrian Ciulei, în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, a fost reţinut de DNA. El a fost prins în flagrant, de procurorii anticorupţie, în timp ce primea . Suma primită este de 10.000 de lei.

Potrivit unui comunicat de presă, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale în acest caz. Comisarul șef Adrian Ciulei, ofiţer de poliţie în cadrul Inspectoratului Judeţean Giurgiu a fost reținut pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, el ar fi primit bani în cinci rânduri.

Procurorii anticorupţie susține că, în perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, Adrian Ciulei a instrumentat un de . El ar fi pretins şi primit de la o persoană suma totală de 29.800 lei.

Cum a primit ofițerul șpaga

Potrivit procurorilor, vineri, Adrian Ciulei s-a întâlnit cu persoana respectivă în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu. Cei doi au intrat în mașina de serviciu a polițistului, iar martorul i-a înmânat suma de 10.000 de lei. Polițistul a fost prins în flagrant de procurorii DNA care îl monitorizau.

„În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată. Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul Adrian Ciulei i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluţie de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor”, precizează anchetatorii.

Procurorii au mai transmis că polițistul va fi prezentat Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Al doilea polițist prins în flagrant

Este al doilea caz de ofițer de poliție prins în timp ce lua mită, zilele acestea. Un ofițer al IPJ Constanța a fost arestat preventiv după ce procurorii l-au prins în flagrant primind 5.000 de . Banii erau pentru a nu aplica sancțiuni contravenționale unei societăți comerciale. Anchetatorii susțin că polițitul ar fi pretins anterior până la 25.000 de lei pentru a închide ochii la neregulile descoperite în timpul unui control.

Florin Simineanu, ofițer în cadrul IPJ Constanța, a efectuat un control pe linie de mediu la o societate din județ. În cadrul verificărilor ar fi fost constatate mai multe nereguli, însă nu a aplicat nicio amendă, recomandând doar remedierea problemelor. Procurorii susțin că ofițerul ar fi folosit situația în avantajul său pentru cere bani în schimbul clemenței de care a dat dovadă.

DNA precizează că pe 12 noiembrie 2025, ofițerul ar fi cerut directorului general al societății 20.000 de lei sau 25.000 de lei, la alegerea acestuia, ca „mulțumire” pentru faptul că nu a aplicat sancțiunile contravenționale. Suma trebuia remisă în termen de 15 zile. Pe 28 noiembrie 2025, când oficialul a primit de la martorul denunțător suma de 5.000 de euro, a fost reținut de procurori în flagrant.

Pe 29 noiembrie 2025, Tribunalul București a decis arestarea preventivă a lui Florin Simineanu pentru o perioadă de 30 de zile, la propunerea DNA.