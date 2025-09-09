Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), a declarat că a primit numeroase telefoane de la primari, care-i promit „voturi la alegeri” în schimbul prioritizării unor proiecte finanțate din bani europeni.

Ce se întâmplă cu proiectele întârziate din PNRR

Ce a spus Pîslaru despre prioritizarea investițiilor prin PNRR

Întrebat ce se întâmplă cu proiectele din PNRR care riscă să piardă finanțarea pentru că sunt întârziate, Dragoș Pîslaru a răspuns: „Eu sper să construiesc un sistem de implementare (pentru proiectele din PNRR n.red) în care politica să nu își bage coada. Când stabilesc proiectele, ele trebuie pur și simplu decuplate de zona politică. Pentru a accelera un proiect de PNRR nu ar trebui să intervină un șef de Consiliu Județean. Acum ai un portofoliu și se dau telefoane: ”Bagă-mi proiectul mai sus pe listă” sau ”vorbește la Finanțe să îmi deblocheze finanțarea și vă dau voturi când vin alegerile”.

Dragoș Pîslaru a mai spus, la , că primește des telefoane de la primari care vor să se asigure că primesc banii europeni pentru proiectele lor: „Bineînțeles. Da, nu un telefon, ci zbârnâie telefoanele. ”Am un proiect foarte, foarte important și am auzit că îl dați jos pe PNRR” și zic: ”Nu dăm nimic jos”. Ați avut miniștri care au contractat proiecte… În ce ordine? Care au fost criteriile? Criteriile alea să le folosim acum. Dacă le-a putut contracta mult peste anvelopa salarială, de ce nu le poate prioritiza acum? Nu să spun că am un portofoliu și dacă îmi place de tine te pun mai sus pe listă. Amatorism clientelar”.