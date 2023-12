Fost secretar de stat în Ministerul Educației, despre rezultatele dezastruase la Testele PISA: „Nu s-a luat nicio măsură, decât o politizare a Educației”

Profesoara Mihaela Popa, fost secretar de stat în Ministerul Educației, a explicat într-o intervenție în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, rezultatele dezastruase obținute și în acest an de elevii români la testele PISA. Aceasta a atras atenția că ministrul Educației, Ligia Deca nu a luat nicio măsură pentru rezolvarea problemelor din Educație, iar noua Lege mult lăudată de președintele Iohannis nu aduce nicio îmbunătățire:

„În primul rând, s-au dat țintele pentru UE. Noi avem cam dublu sub linie. Deci, 9% la abandon, noi avem 25% în mediul rural și peste 15% în mediul urban. Rezultatele PISA sunt o oglindă a educației în perioada 2018-2022 și a întregii societăți. Așa cum în marea societate avem decalaje de la pensii începând, așa se întâmplă și în educație, au crescut decalajele între rural și urban. Noi avem o soscietate bazată pe inversarea valorilor, a intimidării opiniei. În societate noastră dacă ai o opinie este considerată o obrăznicie, faptul că ataci sistemul. Am ridicat problema de 10 ani a faptului că nu mai există profesori.

Doaman Deca să știți că a avut dreptate, rezultatele la evaluarea națională anul trecut au ajuns tot la acest procent, numai că nu s-a luat nicio măsură, decât o politizare a educației. Primul motiv pentru care s-a ajuns aici: lipsa resursei umane. Noi nu mai avem profesori de la an la an. Nu că nu mai avem profesori pregătiți! Un al doilea motiv este această evaluare națională, această struțo-cămilă, o ierarhizare care se face până la nota 1 chiar dacă și cei care nu se prezintă sunt trecuți la liceu. Deși an de an avem rezultate mai proaste mergem și continuăm și în noua Lege cu această evaluare națională. Un al treilea motiv pentru care cred că Ministerul ar trebui să își deschidă urechile sunt acele proiecte care nu sunt viabile, pentru că în minister avem aceeași oameni din 1996 care au organizat și POSDRU, care au organizat și POCU, care vor organiza și următoarele miliarde din fondurile europene”.

Profesoara Mihaela Popa a criticat dur noua Lege a Educației:

„În primul rând soluțiile ar fi trebuit să fie în noua lege. Noua lege nu schimbă nimic. Noua lege în 2014 a pornit curajos. Între timp nu știu cine a intervenit, pot să spun că nu s-a schimbat nimic nici în Evaluarea Națională, nici în politizarea Educației și concursurilor pentru managerii școlilor, nici în descentralizare, nu s-a schimbat nimic privind descentralizarea fondurilor europene. Totul este din pix de la Minister, din birou. Forme fără fond!”.