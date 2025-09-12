Fostul ministru al Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a anunțat, într-o postare publicată vineri pe Facebook, că a primit o importantă distincție din partea . Este vorba despre Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit al Republicii Polone, acordată de președintele , în semn de recunoaștere a rolului său în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Polonia, dar și pentru contribuțiile aduse în cadrul NATO și Uniunii Europene.

Ceremonia a avut loc la Ambasada Poloniei din București, chiar de Ziua Forțelor Armate Polone, un moment cu puternică încărcătură simbolică. Angel Tîlvăr a subliniat că primește această distincție „cu emoție și responsabilitate”, considerând-o nu doar o recunoaștere personală, ci și o apreciere pentru întregul personal al Ministerului Apărării Naționale pe care l-a condus în perioada 2023–2025.

Ce a spus Angel Tîlvăr despre relația București–Varșovia

În mesajul său, fostul ministru a reamintit că mandatul său s-a desfășurat într-un context extrem de complicat, marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atacurile cu drone care au afectat inclusiv teritoriile României și Poloniei, dar și de necesitatea consolidării posturii de apărare a NATO. În acest cadru tensionat, relația București–Varșovia a căpătat o importanță deosebită, cele două state devenind veritabili „piloni de stabilitate și securitate” ai Europei de Est.

Angel Tîlvăr a amintit consultările bilaterale cu fostul ministru polonez al Apărării, Mariusz Błaszczak, reuniunile B9 de la Varșovia (2023) și București (2024), dar și conferințele europene organizate în capitala Poloniei. Potrivit acestuia, toate aceste momente au demonstrat că România și Polonia sunt „aliați indispensabili în apărarea Europei”.

Ce mesaj a transmis Angel Tîlvăr, după ce a fost decorat

Redăm, mai jos, postarea de pe Facebook publicată de Angel Tîlvăr:

“Astăzi, de Ziua Forțelor Armate Polone, am avut onoarea de a fi decorat – la Ambasada Poloniei la București – cu 𝐂𝐫𝐮𝐜𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐎𝐟𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐚 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐢𝐭 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞, distincție acordată de Președintele Republicii Polone, domnul . Primesc această recunoaștere cu emoție și responsabilitate. Ea este nu doar un semn personal de apreciere, ci și o confirmare a eforturilor României de a fi un aliat de încredere și un partener strategic pentru Polonia și pentru întreaga regiune. Este un semn de recunoaștere pentru întregul personal al MApN pe care l-am condus.

Mandatul meu de ministru al Apărării Naționale s-a desfășurat într-o perioadă de 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞: războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a continuat să pună presiune directă asupra Flancului Estic al NATO, atacurile cu drone au afectat inclusiv teritoriile României și Poloniei, iar NATO și Uniunea Europeană și-au consolidat postura de apărare și descurajare. În acest cadru, România și Polonia au jucat un rol central, devenind 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐧𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐢 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭.

Relația cu Polonia a ocupat un loc important în mandatul meu. Am avut 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 cu ministrul apărării @MariuszBłaszczak, am 𝐜𝐨𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐮𝐧𝐢𝐥𝐞 𝐁𝟗 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐬𝐨𝐯𝐢𝐚 (𝟐𝟎𝟐𝟑) 𝐬𝐢 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 (𝟐𝟎𝟐𝟒), unde România și Polonia au prezentat o voce comună pentru sprijinirea Ucrainei și întărirea posturii NATO pe Flancul Estic, și am participat la 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐬𝐨𝐯𝐢𝐚. Toate aceste momente au consolidat parteneriatul strategic dintre țările noastre și au confirmat faptul că 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐚𝐥𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐢𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢.

Distincția care mi-a fost acordată de Președintele Republicii Polone mi-a oferit prilejul să privesc în urmă la mandatul meu de ministru al Apărării Naționale (2023-2025) și la principalele proiecte realizate în această perioadă:

𝟏. 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐬𝐢 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐔𝐜𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚 (𝟐𝟎𝟐𝟑)

Am inaugurat și operaționalizat 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐅-𝟏𝟔 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢 (𝐁𝐨𝐫𝐜𝐞𝐚).

2023: inaugurare oficială și primele cursuri;

pregătire pentru piloți români și aliați NATO;

instruire pentru piloți ucraineni, contribuind direct la apărarea Ucrainei;

confirmarea rolului României ca furnizor de securitate în regiune.

𝟐. 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐍𝐞𝐚𝐠𝐫𝐚 (𝟐𝟎𝟐𝟒)

Am lansat, împreună cu Bulgaria și Turcia, 𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐌𝐂𝐌 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐒𝐞𝐚, 𝐜𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐮𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐳𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐥𝐨𝐫 î𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚, 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒.

începutul anului 2024: semnarea acordului de cooperare între Bulgaria, România și Turcia;

o premieră aliată pentru combaterea pericolului reprezentat de minele marine;

creșterea securității navigației comerciale și militare în Marea Neagră;

consolidarea cooperării regionale în contextul amenințărilor de securitate.

𝟑. 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯 (𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐5)

Am elaborat proiecte de 𝐥𝐞𝐠𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞, 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢:

Legea privind controlul spațiului aerian național permite doborârea dronelor și avioanelor care ar pătrunde ilegal în spațiul aerian al României;

Legea privind desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului permite inclusiv comandarea soldaților străini din NATO de către Statul Major al Apărării din România în cazul unor misiuni comune, dar și viceversa și actualizarea cadrului legal pentru reacție rapidă și eficientă;

Proiectul unei noi Legi a apărării naționale, adaptat la noile realități din mediul de securitate;

Proiectul Legii pregătirii populației pentru apărare – pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

𝟒. 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐳𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞 (𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐5)

Am accelerat și diversificat programele de modernizare a Armatei României:

2022: am semnat contractul de achiziție a 32 de avioane F-16. Acestea vor fi livrate până la finalul anului 2025. Până în prezent au fost livrate 21;

2024: am semnat acordul cu SUA pentru achiziționarea a 32 de avioane F-35. România va accede, prin acest program, în clubul select al aliaților care operează aeronave de luptă de generația a V-a, un atuu puternic pentru consolidarea apărării noastre;

2023-2025: demararea consolidării unei serii importante de capabilități prin achiziții suplimentare de sisteme Patriot, rachete HIMARS, tancuri Abrams, obuziere K9, sisteme radar Sentinel, elicoptere anti-submarin, etc;

2025: inițierea demersurilor pentru aprobarea dotării Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară.

𝟓. 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐬𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐚 (𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐5)

Am pus accent pe resursa umană, fundamentul oricărei armate.

Atragerea de candidați prin extinderea bazinului de recrutare și utilizarea tehnologiilor digitale.

Creșterea cifrelor de școlarizare în academii, școli militare și colegii pentru a acoperi nevoile de personal.

Pregătire specială pentru domenii de nișă și personal medical (inclusiv pentru rețeaua celor 9 spitale militare).

𝟔. 𝐕𝐞𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐬𝐢 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 (𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐5)

Soldele de grad actualizate pentru prima dată după 2018.

Pensiile militare indexate: +5,1% în 2023, +13,8% în 2024, plus ajutoare financiare și tichete sociale.

Militarii au primit drepturi pentru muncă în weekend/sărbători și sprijin pentru persoane vulnerabile.

𝟕. 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐚 (𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟐5)

Am reprezentat România activ pe scena internațională.

2023: reuniunea B9 la Varșovia;

2024: reuniunea B9 la București pe care am găzduit-o;

2023-2024: parteneriate consolidate cu SUA, Canada, Coreea de Sud, Turcia și Republica Moldova;

2023-2025: exercitarea președinției SEDM, al treilea mandat pe care țara noastră și l-a asumat în cadrul acestui format de cooperare regională, care abordează provocările reale de securitate, promovând încrederea şi cooperarea în regiune.

Prin aceste acțiuni, am urmărit sporirea profilului României în NATO și UE ca stat aliat de încredere.

Această distincție mă onorează, dar mai ales mă responsabilizează. Ea confirmă că 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐞 𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐚𝐭𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐞, pe temelia prieteniei, solidarității și a valorilor comune.

Mulțumesc Poloniei pentru această recunoaștere și le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat pentru ca România euroatlantică să fie mai sigură, mai puternică și mai respectată.”, este postarea publicată de fostul ministru al Apărării.