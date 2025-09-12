Fostul ministru al Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a anunțat, într-o postare publicată vineri pe Facebook, că a primit o importantă distincție din partea Poloniei. Este vorba despre Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit al Republicii Polone, acordată de președintele Andrzej Duda, în semn de recunoaștere a rolului său în dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Polonia, dar și pentru contribuțiile aduse în cadrul NATO și Uniunii Europene.
Ceremonia a avut loc la Ambasada Poloniei din București, chiar de Ziua Forțelor Armate Polone, un moment cu puternică încărcătură simbolică. Angel Tîlvăr a subliniat că primește această distincție „cu emoție și responsabilitate”, considerând-o nu doar o recunoaștere personală, ci și o apreciere pentru întregul personal al Ministerului Apărării Naționale pe care l-a condus în perioada 2023–2025.
În mesajul său, fostul ministru a reamintit că mandatul său s-a desfășurat într-un context extrem de complicat, marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atacurile cu drone care au afectat inclusiv teritoriile României și Poloniei, dar și de necesitatea consolidării posturii de apărare a NATO. În acest cadru tensionat, relația București–Varșovia a căpătat o importanță deosebită, cele două state devenind veritabili „piloni de stabilitate și securitate” ai Europei de Est.
Angel Tîlvăr a amintit consultările bilaterale cu fostul ministru polonez al Apărării, Mariusz Błaszczak, reuniunile B9 de la Varșovia (2023) și București (2024), dar și conferințele europene organizate în capitala Poloniei. Potrivit acestuia, toate aceste momente au demonstrat că România și Polonia sunt „aliați indispensabili în apărarea Europei”.
“Astăzi, de Ziua Forțelor Armate Polone, am avut onoarea de a fi decorat – la Ambasada Poloniei la București – cu 𝐂𝐫𝐮𝐜𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐎𝐟𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐚 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐫𝐢𝐭 𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞, distincție acordată de Președintele Republicii Polone, domnul Andrzej Duda. Primesc această recunoaștere cu emoție și responsabilitate. Ea este nu doar un semn personal de apreciere, ci și o confirmare a eforturilor României de a fi un aliat de încredere și un partener strategic pentru Polonia și pentru întreaga regiune. Este un semn de recunoaștere pentru întregul personal al MApN pe care l-am condus.
Mandatul meu de ministru al Apărării Naționale s-a desfășurat într-o perioadă de 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞: războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a continuat să pună presiune directă asupra Flancului Estic al NATO, atacurile cu drone au afectat inclusiv teritoriile României și Poloniei, iar NATO și Uniunea Europeană și-au consolidat postura de apărare și descurajare. În acest cadru, România și Polonia au jucat un rol central, devenind 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐧𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐢 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭.
Relația cu Polonia a ocupat un loc important în mandatul meu. Am avut 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 cu ministrul apărării @MariuszBłaszczak, am 𝐜𝐨𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐝𝐚𝐭 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐮𝐧𝐢𝐥𝐞 𝐁𝟗 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐬𝐨𝐯𝐢𝐚 (𝟐𝟎𝟐𝟑) 𝐬𝐢 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 (𝟐𝟎𝟐𝟒), unde România și Polonia au prezentat o voce comună pentru sprijinirea Ucrainei și întărirea posturii NATO pe Flancul Estic, și am participat la 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐮𝐧𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐬𝐨𝐯𝐢𝐚. Toate aceste momente au consolidat parteneriatul strategic dintre țările noastre și au confirmat faptul că 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐚𝐥𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐢𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢.
Distincția care mi-a fost acordată de Președintele Republicii Polone mi-a oferit prilejul să privesc în urmă la mandatul meu de ministru al Apărării Naționale (2023-2025) și la principalele proiecte realizate în această perioadă:
Am inaugurat și operaționalizat 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐅-𝟏𝟔 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢 (𝐁𝐨𝐫𝐜𝐞𝐚).
Am lansat, împreună cu Bulgaria și Turcia, 𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐌𝐂𝐌 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐒𝐞𝐚, 𝐜𝐚 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐮𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐜𝐫𝐢𝐳𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐥𝐨𝐫 î𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚, 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒.
Am elaborat proiecte de 𝐥𝐞𝐠𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫𝐞, 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢:
Am accelerat și diversificat programele de modernizare a Armatei României:
Am pus accent pe resursa umană, fundamentul oricărei armate.
Am reprezentat România activ pe scena internațională.
Această distincție mă onorează, dar mai ales mă responsabilizează. Ea confirmă că 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐞 𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐚𝐭𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐞, pe temelia prieteniei, solidarității și a valorilor comune.
Mulțumesc Poloniei pentru această recunoaștere și le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat pentru ca România euroatlantică să fie mai sigură, mai puternică și mai respectată.”, este postarea publicată de fostul ministru al Apărării.