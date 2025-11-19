Frigiderul sau televizorul sunt două dintre aparatele care îi fac pe mulți români să se întrebe cât îi costă, de fapt, folosirea lor zilnică. Prețul poate varia mult, pentru că depinde de clasa energetică, de model și de modul în care sunt utilizate. O estimare realistă arată suma medie care ajunge să se adauge la pentru aceste dispozitive.

Cât contează clasa energetică pentru consumul real al frigiderului și televizorului

Clasa energetică are un impact direct asupra consumului zilnic de energie al unui . Un frigider modern, cu tehnologie eficientă, folosește considerabil mai puțină energie decât un model vechi sau dintr-o clasă inferioară. Și televizoarele LED de generație nouă sunt mult mai economice decât versiunile mai vechi ori cele cu diagonale foarte mari.

Dacă ne uităm la un frigider obișnuit dintr-o locuință, de dimensiune medie și clasă energetică A+, consumul său poate ajunge la aproximativ 1,2 kWh pe zi. Valoarea poate varia între 1 și 1,5 kWh, în funcție de cât de des pornește compresorul, cât de plin este sau cât de cald este în încăpere.

În cazul unui televizor LED cu diagonală de 120 cm, consumul orar variază între 0,08 și 0,15 kWh, în funcție de luminozitate și setări. Folosirea lui timp de cinci ore pe zi duce la un consum zilnic situat între 0,4 și 0,75 kWh. O valoare medie realistă este de aproximativ 0,6 kWh pe zi, potrivit playtech.ro.

Cât te costă, de fapt, consumul zilnic în funcție de furnizorul de energie

Prețul pe kWh diferă vizibil între furnizorii din România, iar suma finală depinde și de distribuție, taxe și TVA.

PPC are un tarif în jur de 1,55 lei/kWh, ceea ce îl plasează în zona superioară de preț. Engie oferă valori apropiate, cu aproximativ 1,44 lei/kWh, ușor mai avantajoase față de concurenți. Electrica vine cu tarife între 1,50 și 1,59 lei/kWh, în funcție de regiune și de ofertă. rămâne cea mai ieftină opțiune, cu prețuri care coboară până spre 1,04 lei/kWh.

Pentru un frigider care consumă în jur de 1,2 kWh pe zi, costurile diferă clar între furnizori. La PPC ajunge la aproximativ 1,86 lei pe zi, în timp ce la Engie scade spre 1,73 lei pe zi. La Electrica, suma variază între 1,80 și 1,91 lei pe zi, în funcție de tarif. La Hidroelectrica, costul este cel mai mic, aproape 1,25 lei pe zi.

Și televizorul LED de 120 cm, cu un consum mediu de 0,6 kWh pe zi, arată diferențe evidente. La PPC costul zilnic este de aproximativ 0,93 lei, iar la Engie ajunge la 0,86 lei. În cazul Electrica, suma variază între 0,90 și 0,95 lei pe zi, în funcție de tarif. La Hidroelectrica, costul coboară la aproximativ 0,62 lei pe zi.