Ana Beatrice
05 ian. 2026, 08:27
Sursă Foto: Facebook -Mihaela Bilic
Cuprins
  1. De ce este portocala mai mult decât un simplu fruct de iarnă
  2. Cum se schimbă beneficiile portocalei atunci când o mănânci, nu când o storci

Nu tot ce pare sănătos chiar este. Un pahar de suc poate păcăli ușor, dar adevărul e simplu și direct. Portocala nu se bea, se mănâncă. Iar mesajul acesta, spus fără menajamente de Mihaela Bilic, merită reținut.

Portocala este un fruct de sezon, gândit să fie mestecat, nu sorbit pe fugă. Abia atunci își face treaba corect. Aduce fibre, sațietate și energie echilibrată. Stoarsă, devine doar zahăr lichid. Întreagă, rămâne un aliment complet. Diferența e mare, chiar dacă pare mică. Nu paiul face fructul sănătos, ci felul în care îl consumi.

De ce este portocala mai mult decât un simplu fruct de iarnă

Adesea trecută cu vederea tocmai pentru că este atât de comună, portocala este mult mai mult decât un fruct de iarnă. Cu un conținut caloric redus și un profil nutritiv solid, ea funcționează ca un aliment complet, capabil să susțină mai multe procese esențiale din organism. Nu întâmplător, Mihaela Bilic atrage atenția asupra modului corect de consum.

„E de sezon, se mestecă cu tot cu pieliță și nu se bea cu paiul! Cum cine?!? Portocala!!”, se arată într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mâncată întreagă, portocala sprijină imunitatea, protejează sănătatea inimii, ajută digestia și favorizează absorbția fierului. Fibrele sale încetinesc creșterea glicemiei, oferă sațietate și susțin tranzitul intestinal. Aceste beneficii se pierd aproape complet atunci când fructul este transformat în suc. De aceea, forma naturală rămâne cea mai eficientă.

Mai mult, este asociată instinctiv cu vitamina C, iar această reputație este pe deplin justificată. Vitamina C susține sistemul imunitar, ajută organismul să lupte mai eficient cu infecțiile și contribuie la producerea colagenului, esențial pentru piele, vase de sânge și țesuturi. Astfel, un fruct aparent banal ajunge să aibă un impact profund asupra sănătății generale.

Pe lângă vitamina C, portocala aduce flavonoide și carotenoide, compuși cu puternic rol antioxidant. Aceștia combat stresul oxidativ, reduc inflamația și protejează celulele de îmbătrânirea prematură. Consumul regulat ajută la menținerea echilibrului intern și la prevenirea unor afecțiuni cronice.

Cum se schimbă beneficiile portocalei atunci când o mănânci, nu când o storci

Atunci când este consumată întreagă, nu transformată în suc, portocala devine un sprijin real pentru digestie și pentru echilibrul intestinal. Fibrele pe care le conține susțin tranzitul, previn constipația și contribuie la hrănirea microbiomului intestinal, un ecosistem esențial pentru imunitate, metabolism și starea generală de sănătate. De aceea, recomandarea de a mesteca portocala, nu de a o bea, nu este un moft, ci o regulă cu bază solidă în nutriție.

De asemenea, portocala impresionează și prin simplitatea ei. Are un conținut ridicat de apă, puține calorii și oferă o senzație reală de sațietate. Mestecarea pulpei și a pieliței încetinește ritmul de consum, activează digestia și ajută la un control mai bun al apetitului. Astfel, fără eforturi extreme, portocala devine un aliat discret, dar eficient, în menținerea greutății corporale și a unui stil de viață echilibrat.

