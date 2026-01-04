B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)

Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)

Ana Beatrice
04 ian. 2026, 21:50
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video/ TikTok [email protected]
Cuprins
  1. Ce este canarino și de ce îl folosesc italienii după mesele copioase
  2. Cum reușește Ramona Bădescu să își păstreze tenul luminos și bine hidratat
Ramona Bădescu a dezvăluit un remediu simplu și la îndemâna oricui. Acesta este destinat problemelor digestive apărute după o perioadă cu mese îmbelșugate. Vedeta spune că a învățat acest truc de la italieni, un popor cunoscut pentru echilibrul lor alimentar.
Obiceiul este ușor de urmat și poate face diferența după excese culinare. Artista mizează pe eficiența lui și susține că ajută digestia să revină rapid la normal.
@ramona.badescuofficial♬ sunet original – Ramona Badescu

Ce este canarino și de ce îl folosesc italienii după mesele copioase

Pe perioada în care a trăit în Italia, Ramona Bădescu a descoperit o serie de obiceiuri sănătoase. Acestea o ajută și astăzi să se mențină într-o formă foarte bună. Printre ele se numără canarino, o infuzie tradițională extrem de populară în rândul italienilor. Băutura este cunoscută pentru efectele sale rapide asupra digestiei, a mărturisit vedeta într-o postare pe TikTok.

„Ai mâncat mult de Sărbători și nu ai digerat? Am un remediu foarte simplu. Dafin, coajă de lămâie, apă fierbinte. Aveți grijă să nu tăiați partea albă a lămâii! Așteptăm 5 minute. Această bătură se numește canarino și am învățat-o în Italia. Este o băutură care reduce balonarea, ajută la digestie și este împotriva crampelor la stomac. Este fantastică!”, a spus Ramona Bădescu într-un video.

Cum reușește Ramona Bădescu să își păstreze tenul luminos și bine hidratat

Inspirată de stilul de viață mediteranean, Ramona Bădescu a dezvăluit că acordă o atenție specială și îngrijirii pielii, nu doar digestiei. Unul dintre obiceiurile ei preferate este consumul unei infuzii de hibiscus cu pară, pe care o consideră un sprijin real pentru frumusețea naturală. Vedeta spune că această băutură o ajută să se simtă mai luminoasă și îi oferă tenului un aspect proaspăt și hidratat, mai ales în sezonul rece.

„Astăzi vă povestesc despre un secret al unei băuturi care pe mine mă ajută în a mă simți mai luminoasă și cu o piele mai hidratată – pară cu hibiscus. Da, ați auzit bine! Pune hibiscus peste apă fierbinte, lasă să infuzeze. Hibiscusul conține multă Vitamina C, după care adăugăm și para pe care am tăiat-o în pătrățele. Lăsăm 10 minute.

Nu numai că este o băutură fantastică pentru acest sezon rece, dar aceste două ingrediente, puse împreună, ajută la producția de colagen al organismului nostru, pe care odată cu vârsta acesta nu îl mai produce. Are o culoare minunată, dar și beneficii extraordinare!”, a mai precizat actrița.

Tags:
Citește și...
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Monden
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
Monden
Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Monden
România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Monden
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Monden
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Monden
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”
Monden
Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Monden
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
Monden
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Monden
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Ultima oră
21:11 - Rezoluțiile de Anul Nou se destramă în 3 săptămâni. Greșeala care ne face să renunțăm la toate planurile
20:38 - Suntem lideri în UE la migrație. Câți cetățeni stabiliți în străinătate a pierdut România: „Ne-a plăcut liniștea”
19:51 - Alimente periculoase în 2026. Medicii trag un semnal de alarmă: ce trebuie eliminat urgent din dietă
19:09 - Zi de doliu național în Elveția, în urma incendiului devastator din Crans-Montana. 40 de oameni au murit, iar alți 119 au fost răniți
18:31 - Previziuni care dau fiori pentru 2026. Ce anunță „Nostradamus în viață”, profetul care susține că a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a
17:55 - Creierul poate fi educat să aleagă binele. Explicațiile Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan despre puterea cuvintelor
17:21 - Nicolas Maduro a ajuns în închisoarea unde a stat „El Chapo”. Centrul de detenţie metropolitan din New York, descris ca un „Infern pe Pământ”
16:31 - Grijile legate de economie domină anxietatea românilor în 2026. Ce arată cel mai recent sondaj IRES
16:05 - Avarie majoră la sistemul de termoficare din București. Ce s-a întâmplat și ce zone sunt afectate (FOTO)
15:27 - Nicușor Dan participă la summitul „Coaliției de Voință” de la Paris. Cât de aproape este un acord de pace