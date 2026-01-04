Ramona Bădescu a dezvăluit un remediu simplu și la îndemâna oricui. Acesta este destinat problemelor digestive apărute după o perioadă cu mese îmbelșugate. Vedeta spune că a învățat acest truc de la italieni, un popor cunoscut pentru echilibrul lor alimentar. a dezvăluit un remediu simplu și la îndemâna oricui. Acesta este destinat problemelor digestive apărute după o perioadă cu mese îmbelșugate. Vedeta spune că a învățat acest truc de la italieni, un popor cunoscut pentru echilibrul lor alimentar.

Obiceiul este ușor de urmat și poate face diferența după excese culinare. Artista mizează pe eficiența lui și susține că să revină rapid la normal.

Ce este canarino și de ce îl folosesc italienii după mesele copioase

Pe perioada în care a trăit în Italia, Ramona Bădescu a descoperit o serie de obiceiuri sănătoase. Acestea o ajută și astăzi să se mențină într-o formă foarte bună. Printre ele se numără canarino, o infuzie tradițională extrem de populară în rândul italienilor. Băutura este cunoscută pentru efectele sale rapide asupra digestiei, a mărturisit vedeta într-o postare pe .

„Ai mâncat mult de Sărbători și nu ai digerat? Am un remediu foarte simplu. Dafin, coajă de lămâie, apă fierbinte. Aveți grijă să nu tăiați partea albă a lămâii! Așteptăm 5 minute. Această bătură se numește canarino și am învățat-o în Italia. Este o băutură care reduce balonarea, ajută la digestie și este împotriva crampelor la stomac. Este fantastică!”, a spus Ramona Bădescu într-un video.

Cum reușește Ramona Bădescu să își păstreze tenul luminos și bine hidratat

Inspirată de stilul de viață mediteranean, Ramona Bădescu a dezvăluit că acordă o atenție specială și îngrijirii pielii, nu doar digestiei. Unul dintre obiceiurile ei preferate este consumul unei infuzii de hibiscus cu pară, pe care o consideră un sprijin real pentru frumusețea naturală. Vedeta spune că această băutură o ajută să se simtă mai luminoasă și îi oferă tenului un aspect proaspăt și mai ales în sezonul rece.

„Astăzi vă povestesc despre un secret al unei băuturi care pe mine mă ajută în a mă simți mai luminoasă și cu o piele mai hidratată – pară cu hibiscus. Da, ați auzit bine! Pune hibiscus peste apă fierbinte, lasă să infuzeze. Hibiscusul conține multă Vitamina C, după care adăugăm și para pe care am tăiat-o în pătrățele. Lăsăm 10 minute.

Nu numai că este o băutură fantastică pentru acest sezon rece, dar aceste două ingrediente, puse împreună, ajută la producția de colagen al organismului nostru, pe care odată cu vârsta acesta nu îl mai produce. Are o culoare minunată, dar și beneficii extraordinare!”, a mai precizat actrița.