Un bărbat din județul Neamț, considerat unul dintre cei mai căutați români la nivelul Uniunii Europene, a fost localizat și reținut în Spania. Autoritățile anunță că operațiunea a fost posibilă datorită cooperării dintre polițiștii români și cei spanioli. Suspectul era urmărit pentru infracțiuni extrem de grave, iar pe numele său fusese emis anterior un mandat de arestare preventivă de către Tribunalul București.

Cum a fost prins unul dintre cei mai căutați români din Europa

Potrivit informațiilor transmise de , capturarea a avut loc pe 3 martie, când bărbatul de 32 de ani, originar din județul Neamț, a fost identificat pe teritoriul Spaniei. Operațiunea a fost realizată în urma schimbului de informații și a colaborării operative dintre autoritățile române și cele spaniole.

Suspectul figura pe lista persoanelor „most wanted” la nivelul Uniunii Europene, fiind căutat atât pe plan național, cât și internațional. Pe numele lui exista deja un mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul București.

Pentru ce infracțiuni era urmărit fugarul

Anchetatorii susțin că bărbatul este vizat într-un dosar care include acuzații extrem de grave. Printre acestea se numără constituirea unui grup infracțional organizat, omor calificat, tentativă la omor calificat și tâlhărie calificată.

Potrivit datelor din anchetă, activitatea grupării ar fi început în aprilie 2014, într-o perioadă în care suspectul se afla în Irlanda. Acolo, împreună cu alți cetățeni , ar fi pus bazele unei rețele de criminalitate organizată. Scopul grupării ar fi fost obținerea unor câștiguri financiare prin activități ilegale, însă detaliile exacte ale faptelor investigate sunt încă analizate de autoritățile competente.

Ce urmează după arestarea din Spania

După reținerea suspectului, procedurile judiciare pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare au fost deja declanșate. Aceste etape sunt necesare pentru transferul persoanei către autoritățile care au emis mandatul.

În ultima perioadă, mai mulți fugari români căutați la nivel internațional au fost identificați în diferite state europene. Luna trecută, un alt român urmărit în toată Europa a fost prins în Italia, în timpul unui control rutier de rutină.

Un caz similar a avut loc și în luna ianuarie, când un cetățean român căutat de autoritățile din Statele Unite a fost arestat tot în Italia. Operațiunea s-a desfășurat în orașul Pavia, pe baza unui mandat emis de o instanță americană.