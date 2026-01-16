B1 Inregistrari!
Fundația lui Mihai Neșu trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 23:00
Fundația lui Mihai Neșu trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro: „Vreau să cred că domnului Bolojan i-a scăpat această decizie”
Mihai Neșu. Sursa foto: Captură video - Neatza cu Razvan si Dani / YouTube
Cuprins
  1. Neșu: Au fost tăiate toate facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități
  2. Fundația lui Mihai Neșu ajută 140 de copii și 30 de adulți

Fostul fotbalist Mihai Neșu spune că fundația sa trebuie să plătească 36.000 de euro pe an impozit pe clădiri, după ce Guvernul a eliminat scutirile fiscale pentru persoanele cu dizabilități.

Neșu: Au fost tăiate toate facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.

Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. (…)

Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Mihai Neșu, la Antena3 CNN, potrivit Adevărul.

Fundația lui Mihai Neșu ajută 140 de copii și 30 de adulți

Fundația lui se ocupă de circa 140 de copii și 30 de adulți care urmează programe de terapie, alții fiind pe lista de așteptare. Numai că impozitul atât de mare pune presiune financiară pe ONG.

În consecință, Mihai Neșu face apel la autorități să revină asupra deciziei, iar persoanele cu dizabilități să fie din nou scutite de plata impozitelor.

Rămas în fotoliu rulant după un accident, Mihai Neșu a investit 7 milioane de euro, proveniți exclusiv din donații, pentru construirea unui centru de recuperare la marginea orașului Oradea, destinat persoanelor cu dizabilități.

