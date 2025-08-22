Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert

E furtună puternică în Capitală, vineri seară. Bucureștenii au primit un mesaj RO-Alert.

„Vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torențiale ce vor acumula 10–15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: între 19:20 – 20:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”.

Amintim că la nivelul Capitalei e în vigoare un cod portocaliu de vijelii puternice.

„Se vor semnala : vijelie puternică cu rafale de 70 km/h, descărcări electrice, averse ce vor cumula 10…15 l/mp”, a transmis ANM.

Vijelii și în Ilfov

Meteorologii au emis un cod portocaliu și pentru zona Ilfov. Vor fi vijelii puternice cu rafale de 70…80 km/h, descărcări electrice, averse ce vor cumula 10…20 l/mp.

Zonele vizate în Ilfov: Voluntari, Pantelimon, Brănești, Periș, Gruiu, Balotești, Afumați, Glina, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Tunari, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu.