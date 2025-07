Furtuna a făcut ravagii în mai multe județe din țară. Oamenii s-au ales cu diverse pagube

Mai multe localități din țară au fost prinse în mijlocul luni după-masa. Deși furtunile au fost anunțate, oamenii nu se așteptau la astfel de rafale de vânt, care pe unii i-au lăsat fără acoperiș deasupra capului.

Bucureștiul nu a scăpat nici el de furtună. Deși în timpul zilei au fost temperaturi foarte ridicate, pe seară cerul s-a întunecat, tunetele au început și ploaia a venit. În doar 30 de minut, 15 litri de apă pe metru pătrat au căzut, în centrul Capitalei, conform meteorologilor. Rafalele de vânt a pus la pământ copaci, iar circulația pe Bulevardul Pache Protopopescu la intersecție cu strada Sf. Ștefan este blocată.

Copacul căzut a luat după el și un stâlp de electricitate și liniile tramvaielor și troleibuzelor.

„În timp ce treceam, a căzut copacul. S-au speriat și ăștia mici. Dacă cădea în partea asta, cădea peste noi, cred”, a declarat un bărbat, care a surprins întreaga scenă, potrivit știrile pro tv.

Femeie lovită de o bucată de tablă aflat „în zbor”

În județul Lugoj, o femeie a fost lovită de o bucată de tablă a unui acoperiș, care a fost luată pe sus de vânt. În localitatea Câmpeni, din Munții Apuseni, traficul a fost îngreunat de copacii puși la pământ din cauza vântului puternic.

Județul Bihor, cuprins de furtună

În județul Bihor, furtuna a produs mai multe pagube. Deși nu a durat decât 30 de minute, a fost suficient pentru ca acoperișurile să fie luate de vânt, iar copacii să strivească mașini.

„Eram în casă, am auzit când a căzut pomul și mă uitasem pe geam și am văzut că erau căzute și cablurile aici. Și am văzut mașina aia, de-acolo”, a declarat un bărbat, conform sursei de mai sus.

„Am parcat mașina, am venit să mâncăm, furtuna s-a trezit, ne-au anunțat, veniți afară, mașina voastră este strivită”, a spus un altul.

„A picat peste mașini, dar nu mai avem acoperiș. Acoperișu-i gata”, a povestit un păgubit.

„Pompierii militari bihoreni au desfășurat o serie de misiuni pentru limitarea efectelor fenomenelor meteo periculoase”, a declarat Alina Butaci, purtător de cuvânt ISU „Crișana”.

Maramureș, sub cod portocaliu de furtună

Furtuna a nimicit gospodării și în județul Maramureș. Solariile localnicilor au fost distruse, iar stâlpii de electricitate au fost puși la pământ. Mai mule acoperișuri au fost luate pe sus de vântul nemilos.

„Eu eram în casă și am auzit gheața mare, așa, și m-am speriat”, a spus o femeie.

O vilă a luat foc, din cauza trăsnetelor

În Arad, o locuință a fost cuprinsă de flăcări, din cauza unui trăsnet care a lovit-o. Oamenii au suferi daune materiale, deoarece acoperișul și mansarda vilei au fost arse, pe o suprafață de 200 de metri pătrați.

„La un moment dat s-a oprit furtuna, s-a auzit un trăsnet puternic și abia după jumătate de oră au început să iasă flăcările”, a mărturisit un bărbat.