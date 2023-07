Gabriel Oprea, achitat definitiv în dosarul polițistului Bogdan Gigină. Reacția fostului ministru

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost achitat în dosarul polițistului Bogdan Gigină. Decizia aparține Curții de Apel București și e definitivă. în luna martie, și CAB a constatat acum că

Reacția lui Gabriel Oprea după verdictul CAB în dosarul Gigină

Într-o intervenție pentru Realitatea Plus, Oprea a spus că au fost deschise dosare politice deoarece UNPR, partidul pe care-l înființase, luase „un avânt politic”. El a mai afirmat că în funcțiile pe care le-a ocupat a sprijinit concret oamenii din sistemul de securitate națională.

„Au fost, fără îndoială, dosare politice. Avântul politic al partidului pe care l-am înființat m-a transformat în țintă și s-a considerat că trebuie să fiu oprit, eliminat. Am reprezentat UNPR în patru guverne, două de dreapta, două de stânga și, ca întotdeauna, am ales calea pe care am considerat-o corectă, chiar și atunci când această alegere a fost foarte grea.

Sub steagul UNPR, mi-am făcut datoria, cu onoare, în funcțiile de ministru al apărării naționale, ministru al afacerilor interne, vicepremier pentru securitate națională și prim-ministru interimar.

Am fost alături de oamenii din sistemul de securitate națională, am sprijinit puternic și concret acest domeniu. Sunt militar și fiu de militar și am acționat întotdeauna cu sufletul. Mi-am respectat, de fiecare dată, cuvântul, chiar dacă am plătit pentru asta”, a declarat Gabriel Oprea, potrivit

Amintim că DNA a deschis acest dosar după ce agentul de poliţie Bogdan-Cosmin Gigină a murit într-un accident, în timp ce făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire a ministrului Gabriel Oprea. La momentul producerii accidentului, Oprea se îndrepta către locuinţa sa, iar Gigină preceda în trafic autoturismul în care se afla ministrul.

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, condusă de Gabriel Oprea, transmitea anul trecut că în acest dosar și Curtea Supremă a stabilit că între exercitarea atribuţiilor de ministru de Interne de către Oprea şi moartea poliţistului Gigină.