Gabriela Firea: „Bucureștiul rămâne capitala europeană a riscului seismic!”

, fostul primar general, a atras atenția, printr-o pe rețelele de socializare, că Bucureștiul rămâne cel mai expus oraș din Europa la , la 48 de ani de la cutremurul din 1977.

Ce mesaj a transmis Firea

„48 de ani de Marele Cutremur din 1977! Încă un an a trecut. Nu a mai fost consolidat vreun bloc pericol public, un teatru sau vreo clădire șubredă a unui spital.

Am vorbit despre asta, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, încă de luna trecută. Aminteam și atunci de politicienii aflați vremelnic la conducerea Capitalei și care uită că un seism poate lovi oricând, iar orice zi pierdută poate costa multe vieți.

Bucureștiul rămâne capitala europeană a riscului seismic! Cu acest gând am demarat programul “București Trainic” când am fost primarul general”, a scris Gabriela Firea, pe pagina de Facebook.

Mesajul a continuat printr-o înșiruire a unor realizări, de pe vremea când era primar general.

„În mai puțin de trei ani, am consolidat 10 clădiri și am lăsat în lucru alte 10 de imobile șubrede. Alte 150 de clădiri au fost incluse în program și erau în diferite etape: expertizare, proiectare, punere în siguranță, autorizare. Am refăcut 15 fațade ale unor clădiri istorice din Centrul Capitalei.

Cine spune contrariul doar nega evidența! Toate cele de mai pot fi văzute în Centru sau pe Calea Victoriei. La construcții lucrurile sunt la vedere, dacă nu le faci nu există. “Reușitele” ultimilor 4-5 ani sunt hârtii și blocaje”, a mai scris Firea.

„Nici acum șantierele pe care le-am lăsat în 2020 în stadiu avansat nu sunt finalizate. Proprietarii din acele imobile sunt tot prin alte case.

Sigur că sunt importante expertizele și documentațiile, dar când vorbim de risc seismic singurul lucru care contează este ca locuința să fie sigură, pereții șubrezi să fie întăriți. Asta nu s-a întâmplat, în ciuda fondurilor pe care le-a pus la dispoziție Uniunea Europeană.

Nu vreau să induc panica, dar seismologii spun că oricând pământul se poate cutremura din nou puternic. Trebuie doar să fim pregătiți”, a încheiat ea.