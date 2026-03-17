Licitația pentru Gara de Nord a ajuns pe masa procurorilor europeni: Nereguli grave la contract

Licitația pentru Gara de Nord a ajuns pe masa procurorilor europeni: Nereguli grave la contract

Flavia Codreanu
17 mart. 2026, 21:06
Licitația pentru Gara de Nord a ajuns pe masa procurorilor europeni: Nereguli grave la contract
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cine sunt firmele care trebuiau să modernizeze Gara de Nord din București
  2. Ce nereguli au mai apărut în modernizarea gării
  3.  Cum vot fi afectate lucrările de ancheta EPPO

Gara de Nord din București se află în centrul unui scandal uriaș, după ce ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că procurorii europeni (EPPO) investighează contractul de modernizare.

Cine sunt firmele care trebuiau să modernizeze Gara de Nord din București

Deși licitația a avut loc încă din anul 2023, clădirea rămâne într-o stare avansată de degradare. Ancheta a început de aproximativ două săptămâni și vizează modul în care a fost atribuit acest proiect, în condițiile în care lucrările de reabilitare nici măcar nu au demarat.

Licitația proiectului a fost câștigată de o asociere formată din două firme românești, Gdo Mov Impex și Omega Cert Sistem. Contractul are o valoare de 419,8 milioane de lei fără TVA, însă detaliile despre câștigători ridică mari semne de întrebare. Firma din Baia Mare, Gdo Mov Impex, are ca activitate principală construcția de clădiri rezidențiale și nu deține un site de prezentare. Cealaltă companie, Omega Cert Sistem, avea în anul 2022 un singur angajat și raporta datorii care depășeau profitul.

„La Gara de Nord, de acum 1-2 săptămâni avem un control EPPO, nu aș vrea să mă pronunț, lăsăm organele abilitate să își facă treaba. Sunt mai multe discuții pe o actualizare a prețurilor, nu aș putea să vă spun în mod clar”, a declarat ministrul Ciprian Șerban.

Ce nereguli au mai apărut în modernizarea gării

Una dintre firmele câștigătoare, Gdo Mov Impex, are deja un istoric de probleme în relația cu autoritățile feroviare. La finalul anului 2025, compania a primit un certificat de neîndeplinire corespunzătoare a unui contract pentru Gara Câmpia Turzii. În respectivul certificat se preciza că s-au înregistrat întârzieri de sute de zile. Este surprinzător cum această companie a fost desemnată câștigătoare pentru Gara de Nord, deși la licitație au participat constructori cu experiență vastă, precum Erbașu, care a realizat stadionul Rapid, scrie ClubFeroviar.

„Să își asume răspunderea cei care au ținut această licitație dacă a fost intenționat ținută pe lângă lege, nu eu ca ministru”, a adăugat ministrul, menționând că nu poate face o anchetă internă fără a interfera cu investigația europeană.

 Cum vot fi afectate lucrările de ancheta EPPO

Investigația procurorilor europeni se află în desfășurare, iar viitorul proiectului este incert. Planul de modernizare viza reabilitarea celor trei corpuri principale ale gării, inclusiv zona centrală cu coloane și casele de bilete. Cu o durată totală prevăzută de aproape cinci ani, lucrările aveau ca scop transformarea celei mai mari gări din țară într-un spațiu modern pentru călători. Procesul de modernizare ar putea să întâmpine blocaje din cauza acestor firme.

