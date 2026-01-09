CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat lansarea proiectului pentru modernizarea Gării de Nord. Prima fază a lucrărilor presupune atât realizarea proiectării, cât și execuția lucrărilor de consolidare structurală și modernizare funcțională a Corpului B din cadrul ansamblului Gării de Nord.

Cât durează și cât costă modernizarea Gării de Nord

Potrivit celor de la , proiectul de modernizare a Gării de Nord va dura până în iunie 2029 și va costa aproape 500 de milioane de lei, cu TVA.

De asemenea, CFR avertizează că, deși traficul feroviar nu va fi suspendat integral pe durata lucrărilor, vor exista devieri temporare ale fluxului de călători sau activităților feroviare, însă acestea vor fi anunțate din timp și gestionate pentru a minimiza disconfortul.

Potrivit CFR Infrastructură, proiectul urmărește transformarea Gării de Nord într-un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor actuale ale călătorilor, fără a pierde din valoarea sa istorică și arhitecturală.

„Gara de Nord nu este doar o clădire de tranzit, ci un monument istoric și un simbol al Capitalei”, subliniază compania într-o postare publicată pe Facebook.

Pagină specială pe site-ul CFR

CFR SA a lansat și o , unde sunt prezentate detalii despre etapele de execuție ale Fazei I, informații privind restaurarea elementelor de patrimoniu (inclusiv Salonul Regal), soluțiile propuse pentru accesibilitate și confort, precum lifturi, sisteme de climatizare și tehnologii inteligente, precum și stadiul viitoarelor faze ale proiectului.

Totodată, compania invită publicul să se implice activ în procesul de modernizare.

„Vocea ta contează! Ne dorim ca Gara de Nord să răspundă nevoilor reale ale pasagerilor”, precizează CFR Infrastructură, menționând că pe site este disponibil un formular prin care cetățenii pot transmite sugestii și propuneri legate de acest proiect.