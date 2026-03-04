Stocurile existente la producători, distribuitori sau comercianți la acea dată vor putea fi vândute până la epuizare. Totuși, termenul limită pentru comercializarea acestora va fi 30 septembrie 2028. După acest termen, comercializarea acestor produse va fi interzisă. Guvernul va avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica Hotărârea nr. 1074/2021. Scopul este ca actul normativ să includă noile reglementări.

De ce vor autoritățile să extindă Sistemul de Garanție-Returnare

Inițiativa de extindere a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) a fost anunțată în octombrie 2025 de deputatul PNL , fost ministru al Mediului. Acesta a explicat că proiectul de lege urmărește modificarea legislației privind ambalajele. Scopul este ca sistemul să includă mai multe tipuri de produse și recipiente.

Potrivit parlamentarului, SGR ar urma să fie extins nu doar la ambalajele pentru borș, oțet sau apă distilată, ci și la cafea, produse pe bază de cafea și borcane. „Practic, ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul și la borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea”, a precizat Fechet.

Deputatul a mai precizat că extinderea va viza și ambalajele reutilizabile. În prezent, SGR se aplică în principal ambalajelor de unică folosință. În schimb, sticla reutilizabilă poate fi refolosită chiar și de 50 de ori, după spălare, pentru produse precum sucuri, apă plată sau minerală, ori bere.

Mai mult, Fechet susține că sistemul este suficient de matur pentru a fi extins. El a arătat că datele din luna septembrie indicau un grad de colectare de peste 90%, performanță care plasează sistemul românesc la nivelul celor mai eficiente din Uniunea Europeană și mult peste colectarea clasică a materialelor reciclabile, unde rata este de aproximativ 13–15%.