B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Garanția de 50 de bani, extinsă la noi produse. Ce vor putea duce românii la automatele de reciclare

Garanția de 50 de bani, extinsă la noi produse. Ce vor putea duce românii la automatele de reciclare

Ana Beatrice
04 mart. 2026, 11:32
Garanția de 50 de bani, extinsă la noi produse. Ce vor putea duce românii la automatele de reciclare
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce ambalaje vor fi incluse în Sistemul de Garanție-Returnare
  2. De ce vor autoritățile să extindă Sistemul de Garanție-Returnare

Românii vor putea returna în curând mai multe tipuri de ambalaje în cadrul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). În acest fel, își vor putea recupera banii plătiți pe aceste recipiente la momentul cumpărării produselor. Pentru fiecare recipient predat la magazin, consumatorii primesc înapoi garanția de 0,50 lei achitată la cumpărarea produsului.

Ce ambalaje vor fi incluse în Sistemul de Garanție-Returnare

Ambalajele pentru borș, oțet și apă distilată ar putea fi incluse în Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) începând cu anul 2028, informează Agerpres. Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede extinderea sistemului și pentru aceste produse, dacă sunt comercializate în ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal.

Măsura urmărește alinierea României la Regulamentul european privind ambalajele (PPWR) și susținerea economiei circulare. Actul normativ modifică Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Acesta stabilește că, de la 1 ianuarie 2028, produsele ambalate în recipiente nereutilizabile care nu respectă cerințele din Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 nu vor mai putea fi introduse pe piață.

Stocurile existente la producători, distribuitori sau comercianți la acea dată vor putea fi vândute până la epuizare. Totuși, termenul limită pentru comercializarea acestora va fi 30 septembrie 2028. După acest termen, comercializarea acestor produse va fi interzisă. Guvernul va avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a modifica Hotărârea nr. 1074/2021. Scopul este ca actul normativ să includă noile reglementări.

De ce vor autoritățile să extindă Sistemul de Garanție-Returnare

Inițiativa de extindere a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) a fost anunțată în octombrie 2025 de deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului. Acesta a explicat că proiectul de lege urmărește modificarea legislației privind ambalajele. Scopul este ca sistemul să includă mai multe tipuri de produse și recipiente.

Potrivit parlamentarului, SGR ar urma să fie extins nu doar la ambalajele pentru borș, oțet sau apă distilată, ci și la cafea, produse pe bază de cafea și borcane. „Practic, ducem SGR-ul și în cămară pentru că, pe lângă toate categoriile cu care ne-am familiarizat deja, urmează să extindem sistemul și la borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea”, a precizat Fechet.

Deputatul a mai precizat că extinderea va viza și ambalajele reutilizabile. În prezent, SGR se aplică în principal ambalajelor de unică folosință. În schimb, sticla reutilizabilă poate fi refolosită chiar și de 50 de ori, după spălare, pentru produse precum sucuri, apă plată sau minerală, băuturi răcoritoare ori bere.

Mai mult, Fechet susține că sistemul este suficient de matur pentru a fi extins. El a arătat că datele din luna septembrie indicau un grad de colectare de peste 90%, performanță care plasează sistemul românesc la nivelul celor mai eficiente din Uniunea Europeană și mult peste colectarea clasică a materialelor reciclabile, unde rata este de aproximativ 13–15%.

Tags:
Citește și...
Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile
Eveniment
Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile
Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
Eveniment
Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
Eveniment
Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
Eveniment
Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
Eveniment
Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
Eveniment
Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
Programul plății pensiilor în martie 2026: calendarul pentru poștă și virament bancar
Eveniment
Programul plății pensiilor în martie 2026: calendarul pentru poștă și virament bancar
Cum poți economisi bani fără sacrificii majore? Trucuri simple împărtășite de internauți
Eveniment
Cum poți economisi bani fără sacrificii majore? Trucuri simple împărtășite de internauți
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
Eveniment
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
Pensionar din Franța, victimă a furtului de identitate. Amenzi de 180.000 de euro pentru mașini înregistrate fraudulos
Eveniment
Pensionar din Franța, victimă a furtului de identitate. Amenzi de 180.000 de euro pentru mașini înregistrate fraudulos
Ultima oră
13:55 - Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile
13:54 - Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
13:47 - Horia Brenciu face haz de necaz, după ce a rămas blocat în Kuala Lumpur. Cum s-a hotărât să se întoarcă în România, dar fără familie: „Doamne ajută!”
13:44 - Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
13:39 - Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
13:26 - Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
13:14 - Situație bizară: 28 de profesori din Bacău, care însoțeau doar 9 copii, sunt blocați în Emirate
13:10 - Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
13:01 - Experții au făcut lista. Cele 11 țări considerate cele mai sigure dacă începe Al Treilea Război Mondial
13:01 - Un copil de 5 ani a descoperit o eroare în manualul de pilotaj. Cum a reacționat compania aeriană