Acasa » Eveniment » Tinerii nu mai au încredere. Două treimi dintre ei cred că țara merge prost. Mai mult de un sfert și-au propus să plece în altă țară (GRAFICE)

Adrian A
13 mart. 2026, 12:52
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cum văd tinerii direcția în care merge România
  2. Câți tineri vor să emigreze

Un sondaj realizat de INSCOP Research arată că 65% dintre tinerii români cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 35% cred că lucrurile merg bine. 

Cum văd tinerii direcția în care merge România

Conform rezultatelor sondajului:

65,2% dintre tineri cred că România se îndreaptă într‑o direcție greșită.

25,8% sunt de părere că țara merge într‑o direcție bună.

9% nu au o opinie sau nu știu ce să răspundă

Locuri de muncă și trai independent

Doar puțin peste jumătate dintre tineri (aproximativ 55%) au un loc de muncă, în timp ce restul de 45% nu sunt angajați.

Printre principalele provocări identificate în găsirea unui loc de muncă se numără:

Studiul evidențiază o realitate familiară pentru România contemporană: 36,6% dintre tineri încă locuiesc cu părinții sau familia extinsă.

Alte forme de locuire includ:

  • chirii (19,2%),

  • locuințe sociale sau camere în cămine (procent mult mai redus).

Pe de altă parte, doar 38,1% dintre respondenți dețin o locuință în proprietate personală.

Câți tineri vor să emigreze

Un alt rezultat al sondajului este legat de migrație: 27,6% dintre tineri se gândesc serios să plece din România pentru o perioadă mai lungă, fie pentru muncă, fie pentru studii, în următoarele 12 luni.

Majoritatea respondenților consideră că principalul motiv pentru o eventuală emigrare ar fi dorința de a găsi un loc de muncă mai bine plătit în străinătate, urmat de alte motive legate de nivelul de trai sau condițiile sociale.

Întregul sondaj realizat de INSCOP Research îl puteți vizualiza aici: Barometrul Național al Tinerilor.

