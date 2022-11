George Simion aduce noi acuzații la adresa Poliției Rutiere: „Am fost victima unui abuz politic. M-au luat cu forța”. Detalii din dosarul penal

Liderul AUR vine cu noi acuzații la adresa Poliției Rutiere, după ce a scăpat de dosarul penal deschis de poliţie.

George Simion aduce noi acuzații Poliției Rutiere

„Aștept să mi se înapoieze permisul, am făcut și o solicitare către Poliția Rutieră. Am fost arătat pe toate posturile de televiziune ca și cum , că aveam permisul suspendat.

A ieșit ministrul de Interne în urma operațiunii pe care o vedeți și a felicitat Poliția și Jandarmeria. Ministrul Bode i-a felicitat pentru modul cum au acționat în noaptea de joi spre vineri, adică aproximativ o lună.

Eu aveam o ordonanță de clasare. Am făcut o tamponare ușoară și m-am dus cu respectivu șofer și am făcut o constatare amiabilă cu dumnealui. Mi s-a făcut un dosar penal pe acea chestiune.

Al doilea dosar penal mi s-a făcut în noaptea dinspre 29 spre 30 septembrie, am arătat ordonanța de clasare în primul caz, spunând că este o tamponare ușoară, nu au vrut să înțeleagă polițiștii rutieri, m-au luat cu forța, m-au dus la Brigada Poliției Rutiere, unde m-au ținut o oră jumătate.

O oră jumătate am fost ținut acolo pentru a mi se ridica permisul și pentru a mă ține suficient de mult încât să ni se ridice abuziv și autocarul pe care îl aveam .

Mă bucur că a venit această ordonanță de clasare, pentru că unii dintre români, inclusiv telespectatorii dumneavoastră, n-ar fi știut ce să creadă. Iar noi, dacă n-aveam un act la mână pe care să-l arătăm, sigur că puteam sau nu puteam să fim crezuți.

Acum, în primul rând, împotriva Brigăzii de Poliție Rutieră și a altor instituții care au participat la abuzurile comise împotriva noastră, o să ne adresăm în penal”, a declarat George Simion, potrivit .

Ce scrie în ordonanța de casare primită de George Simion

În aceste documente se arată: „Analizând actele dosarului, se poate constata că nu există la dosarul penal o adresă/comunicare către Simion George prin care să i se aducă la cunoștință că față de el s-au aplicat măsurile reținerii permisului de conducere sau suspendării exercitării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice”, notează sursa citată.

„Aș spune că este strigător la cer, dar totodată este strigător la CEDO. . Tot ce am spus atunci, pe 30 septembrie, în fața opiniei publice, în fața jurnaliștilor, se adeverește.

Nu doar că nu mi s-a trimis nicio adresă de acest gen, dar în această ordonanță de clasare pe care am primit-o ieri se spune clar: eu pe data de 30 septembrie nu aveam permisul suspendat și încă o dată revin la ministrul de Interne, ministrul Bode, declarația lui din 30 septembrie trebuie să înțelegem că respectarea ordinii și liniștii publice nu este facultativă, indiferent că ești membru al unei galerii de fotbal, indiferent că ești membru unei formațiuni politice.

Domnul Bode, în calitatea lui de ministru de interne, spunea foarte convins că eu am încălcat legea, încerca să fac asocieri, să mă lipească pe mine de imaginea galeriilor de fotbal și spunea că dacă sunt parlamentar, n-ar trebui să conduc cu permisul suspendat.

Dar, așa cum am spus de nenumărate ori, , nu am fost înștiințat de vreo instituție a statului că am permisul suspendat și mai mult, de serviciile care ni s-au adus ca imagine publică, ca imagine politică. Au fost la ordinul ministrului de Interne, care este un competitor politic”, a mai adăugat liderul AUR.