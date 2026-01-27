B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ajutor militar sub presiune. Germania nu mai poate furniza Ucrainei rachete Patriot

Ajutor militar sub presiune. Germania nu mai poate furniza Ucrainei rachete Patriot

Selen Osmanoglu
27 ian. 2026, 12:28
Ajutor militar sub presiune. Germania nu mai poate furniza Ucrainei rachete Patriot
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Pistorius: Germania a livrat deja o „cantitate disproporționat de mare”
  2. IRIS-T, insuficient în fața intensificării atacurilor rusești
  3. Ce este sistemul Patriot și de ce este crucial pentru Ucraina
  4. Ucraina a comandat 18 sisteme IRIS-T din Germania

Germania nu mai are, în acest moment, capacitatea de a furniza Ucrainei sisteme suplimentare de rachete de apărare aeriană Patriot, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un context în care atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene se intensifică. Oficialul german a făcut apel la aliații NATO și UE să își sporească sprijinul pentru Kiev, avertizând că nevoile Ucrainei rămân critice.

Pistorius: Germania a livrat deja o „cantitate disproporționat de mare”

Boris Pistorius a subliniat că Germania a transferat deja peste o treime din propriile sisteme Patriot către Ucraina, ceea ce limitează în prezent capacitatea Berlinului de a face livrări suplimentare, potrivit publicației Die Zeit, citată de Ukrainska Pravda.

„Nu mai putem face nimic în acest moment, deoarece noi înșine așteptăm o înlocuire pentru sistemele care au fost deja livrate”, a declarat ministrul german al Apărării.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul lituanian al Apărării, Arvydas Anušauskas.

IRIS-T, insuficient în fața intensificării atacurilor rusești

Pistorius a admis totodată că și numărul sistemelor de apărare aeriană IRIS-T furnizate Ucrainei este insuficient, în condițiile intensificării atacurilor aeriene rusești. El a precizat că Germania este, în prezent, singura țară care poate livra aceste sisteme Kievului și o face „într-un anumit sens, în mod continuu”, însă ritmul nu acoperă pe deplin nevoile de pe teren.

Ministrul a făcut apel la partenerii NATO și UE să își revizuiască propriile stocuri de armament și muniții, în special statele care ar mai putea avea rezerve disponibile, pentru a contribui la consolidarea scutului antiaerian al Ucrainei.

Ce este sistemul Patriot și de ce este crucial pentru Ucraina

Sistemul Patriot este unul dintre cele mai avansate sisteme de rachete sol-aer din lume, fiind proiectat pentru a intercepta rachete balistice, rachete de croazieră și aeronave. Acesta este echipat cu un radar performant, capabil să detecteze și să urmărească ținte la distanță mare, fiind esențial pentru protejarea orașelor și infrastructurii critice.

Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat, la 1 ianuarie, că două sisteme suplimentare Patriot au intrat în serviciul forțelor armate ucrainene, fiind destinate apărării zonelor urbane și infrastructurii strategice.

Ucraina a comandat 18 sisteme IRIS-T din Germania

În paralel, Ucraina a comandat 18 sisteme de apărare aeriană IRIS-T de la compania germană Diehl Defence, a declarat directorul general Helmut Rauch pentru Deutsche Welle, pe 23 ianuarie. Potrivit acestuia, nouă lansatoare IRIS-T sunt deja operaționale în Ucraina, iar Kievul și-a exprimat interesul pentru achiziționarea de unități suplimentare.

„Suntem pe cale să construim până la 10 lansatoare anul acesta”, a precizat Rauch, menționând că producția va fi extinsă semnificativ. De asemenea, Diehl Defence dezvoltă racheta IRIS-T SLX, cu o rază de acțiune de 80 de kilometri, față de cei 40 de kilometri ai versiunilor actuale.

Pe 16 decembrie 2025, Boris Pistorius anunța că Ucraina a primit cele două sisteme Patriot promise în august, precum și cel de-al nouălea lansator IRIS-T, precizând totodată că în 2026 Germania va livra un număr semnificativ de rachete AIM-9 Sidewinder din propriile stocuri.

