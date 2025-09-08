Rănit din dragoste, un bărbat din Argeș a recurs la un gest extrem pentru a o readuce în viața lui pe fosta iubită. Individul a reușit să-și convingă rudele să îl ajute să ducă la bun sfârșit planul nebunesc, însă, în timpul operațiunii, polițiștii au intervenit și s-a lăsat cu câteva rețineri.

De ce a fost bărbatul din Argeș părăsit de fosta iubită

Totul a început când o tânără de 19 ani a hotărât să pună capăt relației cu fostul ei partener pentru că se îndrăgostise de altcineva. Așa cum era și de așteptat, tânăra a intrat într-o altă relație imediat după despărțire, gest ce l-a rănit și înfuriat la culme pe fostul ei partener, un bărbat de 29 de ani, din Argeș.

Tânăra a dat uitării fosta poveste de dragoste și s-a mutat împreună cu noul ei iubit, în casa acestuia. Nu cu tot atât de indiferent a fost și bărbatul de 29 de ani, de care a hotărât să se despară.

Acesta a pus la cale un plan de a-și readuce fosta iubită înapoi, plan pentru executarea căruia a cooptat și alte .

Cum a încercat bărbatul din Argeș să o readucă înapoi pe fosta iubită

Ajutat de trei rude, toate femei, bărbatul de 29 de ani a plecat de acasă, chitit să-și recupereze fosta din brațele actualului . Și nu, nu a fost vorba despre niciun gest romantic, menit să o recucerească pe tânără.

De fapt, cei patru au dat năvală în casa rivalului, l-au bătut și amenințat pe bărbat, în timp ce pe fată au urcat-o cu forța în mașină și au dus-o în casa în care locuiau, relatează .

Actualul iubit al tinerei a solicitat ajutorul poliției, iar agenții au eliberat-o în scurt timp pe fată.

Agresorii au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru lipsire de libertate, violare de domiciliu, amenințare și lovire.