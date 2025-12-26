B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”

Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”

Traian Avarvarei
26 dec. 2025, 21:55
Gigi Becali a povestit cum i-a salvat viața unui IT-ist: „Milioane făceam și voiam să mă sinucid”
Gigi Becali. Sursa Foto: SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Gigi Becali a povestit cum l-a ajutat pe un IT-ist să iasă din depresie, aducând-l pe calea credinței. Bărbatul în cauză făcea foarte mulți bani, dar era extrem de nefericit și chiar ajunsese în pragul sinuciderii. Numai că, din întâmplare, a văzut un clip cu Becali pe YouTube, în care acesta vorbea despre Biserică și de atunci a început și el să meargă la slujbe și și-a revenit. Becali a aflat aceste lucruri chiar de la IT-ist, cei doi vorbind la telefon prin intermediul unui preot.

Cum l-a adus Becali pe un IT-ist pe calea credinței

„Îl sun pe unul, preot, nu cunoștea vocea mea cine o fi, și îl pune pe un credincios. Mă sună pe mine: «Cine ești?». Și ăla: «Cine ești, mă? Nea Gigi, mata ești! Îți cunosc vocea!». Pentru că ei acum mă numesc «Becali-IT-ist». De ce? «Pentru că eu râdeam de tine că ești cel mai mare nebun»”, și-a început Becali povestea, la RTV.

IT-istul făcea foarte mulți bani, dar era extrem de nefericit.

„Milioane făceam și acum fac! Mare ateu… Și la un moment dat voiam să mă sinucid. Mă puneam pe geam să mă sinucid. Milioane, milioane, și acum fac programe din astea, și voiam să mă sinucid”, i-a mărturisit bărbatul lui Becali.

Patronul FCSB a povestit ce s-a întâmplat apoi, din spusele IT-istului: „Și zice: «La un moment dat văd pe YouTube cu Becali. Să vedem ce zice nebunul». Când a văzut «Biserică, Biserică, Biserică»… și când te-am văzut… «Bă, dacă nebunul ăsta zice Biserică…». «Băi, nea Gigi, voiam să mă sinucid și făceam milioane. Să mă duc la Biserică!». M-am dus la biserică duminică. Duminică am vorbit cu preotul, din ziua aia când m-am dus acasă, m-am dus, m-am spovedit. (…) M-am dus la mine la firmă și am zis: «Noi suntem toți nebuni, Becali este bun!». (…) De atunci eu sunt numit «Becali-IT-ist»”.

Tags:
Citește și...
„Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
Eveniment
„Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Eveniment
Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în flăcări (FOTO)
Eveniment
Pompierii din Giurgiu au salvat un căţeluş dintr-un apartament în flăcări (FOTO)
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos. Care sunt cele 4 biserici unde se roagă: „Când intru acolo mă bufnește plânsul”
Eveniment
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos. Care sunt cele 4 biserici unde se roagă: „Când intru acolo mă bufnește plânsul”
Carambol cu 10 mașini pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Planul Roșu de intervenție a fost activat (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Carambol cu 10 mașini pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Planul Roșu de intervenție a fost activat (VIDEO, FOTO)
A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
Eveniment
A murit Radu F Alexandru. Cunoscutul dramaturg avea 82 de ani
Crăciun dificil pentru familia lui Bruce Willis! Emma Heming: „Ceea ce înainte era ușor, acum este extrem de complicat”
Eveniment
Crăciun dificil pentru familia lui Bruce Willis! Emma Heming: „Ceea ce înainte era ușor, acum este extrem de complicat”
Pregătire militară pe bani. Cu ce sumă vrea să atragă statul român tinerii recruți
Eveniment
Pregătire militară pe bani. Cu ce sumă vrea să atragă statul român tinerii recruți
Un bărbat a fost bătut cu bâta în Ajunul Crăciunului, după ce a greșit versurile unui colind
Eveniment
Un bărbat a fost bătut cu bâta în Ajunul Crăciunului, după ce a greșit versurile unui colind
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Eveniment
Scandal în Mamaia. Șase tineri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția jandarmilor (VIDEO)
Ultima oră
23:59 - Trei femei, atacate cu cuțitul la metroul din Paris. Un suspect a fost reținut
23:41 - Mihai Trăistariu spune că a fost cuplat 3 ani cu o femeie căsătorită: „Asta a fost nebunia vieții mele pe relații”
23:11 - „Întrebarea teologică” a lui Cristian Tudor Popescu pentru români, în contextul sărbătorilor. Ce curiozitate are gazetarul
22:52 - Irineu Darău, plan pentru curățenie în Ministerul Economiei: „O să identific profesioniștii și o să-i încurajez”. Ce spune despre companiile de stat falimentare (VIDEO)
22:20 - Un angajat al Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina a fost reţinut pentru tentativă de viol asupra unui elev
21:25 - Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
20:59 - „Te iubesc noapte și zi”. Cele mai bizare și haioase căutări pe eMAG, în 2025
20:36 - Un sucevean a făcut anul acesta 2.409 comenzi pe un site / Ce au cumpărat românii din online în 2025
20:08 - Ce a făcut Oksana Ionașcu cu placenta, după a șaptea naștere. Pe celelalte le-a mâncat
19:46 - Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”