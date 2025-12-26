Gigi Becali a povestit cum l-a ajutat pe un IT-ist să iasă din depresie, aducând-l pe calea credinței. Bărbatul în cauză făcea foarte mulți bani, dar era extrem de nefericit și chiar ajunsese în pragul sinuciderii. Numai că, din întâmplare, a văzut un clip cu Becali pe YouTube, în care acesta vorbea despre Biserică și de atunci a început și el să meargă la slujbe și și-a revenit. Becali a aflat aceste lucruri chiar de la IT-ist, cei doi vorbind la telefon prin intermediul unui preot.

Cum l-a adus Becali pe un IT-ist pe calea credinței

„Îl sun pe unul, preot, nu cunoștea vocea mea cine o fi, și îl pune pe un credincios. Mă sună pe mine: «Cine ești?». Și ăla: «Cine ești, mă? Nea Gigi, mata ești! Îți cunosc vocea!». Pentru că ei acum mă numesc «Becali-IT-ist». De ce? «Pentru că eu râdeam de tine că ești cel mai mare nebun»”, și-a început Becali povestea, la

IT-istul făcea foarte mulți bani, dar era extrem de nefericit.

„Milioane făceam și acum fac! Mare ateu… Și la un moment dat voiam să mă sinucid. Mă puneam pe geam să mă sinucid. Milioane, milioane, și acum fac programe din astea, și voiam să mă sinucid”, i-a mărturisit bărbatul lui Becali.

Patronul FCSB a povestit ce s-a întâmplat apoi, din spusele IT-istului: „Și zice: «La un moment dat văd pe YouTube cu Becali. Să vedem ce zice nebunul». Când a văzut « »… și când te-am văzut… «Bă, dacă nebunul ăsta zice Biserică…». «Băi, nea Gigi, voiam să mă sinucid și făceam milioane. Să mă duc la Biserică!». M-am dus la biserică duminică. Duminică am vorbit cu preotul, din ziua aia când m-am dus acasă, m-am dus, m-am spovedit. (…) M-am dus la mine la firmă și am zis: «Noi suntem toți nebuni, Becali este bun!». (…) De atunci eu sunt numit «Becali-IT-ist»”.