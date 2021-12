Gindrovel Dumitra: Putem să răsuflăm oarecum ușurați când vom atinge prin vaccinare o imunitate de până la 95%, deși caracteristicile bolii s-ar putea să pună la grea încercare termenul de imunitate colectivă (VIDEO)

Prețul pe care îl plătim în momentul în care acceptăm imunitatea de tip natural, cea obținută prin boală, este unul mult prea mare, a subliniat dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan, unde a atras atenția că alternativa la acest preț există de aproape un an de zile și se numește vaccinare.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Dr. Gindrovel Dumitra, pe B1 TV, despre imunitatea obținută prin boală și cea dobândită prin vaccinare

Întrebat dacă este momentul să ne bucurăm, având în vedere studiul realizat de London School of Hygiene & Tropical Medicine, care arată că România are cea mai mare imunitate Covid din Europa obținută prin infectare, Gindrovel Dumitra a explicat: „Nu, nu este deloc momentul să ne bucurăm, pentru că chiar în știrea dumneavoastră ați menționat faptul că este foarte posibil să mai avem încă 70.000 – 80.000 de morți, or câtă vreme există această amenințare ca fiind posibilă, din punctul meu de vedere, trebuie să ne îngrijorăm și să facem ceea ce trebuie să facem astfel încât aceste decese să poată să fie evitate”.

Întrebat de ce românii nu par să fie îngrijorați că la nivel național ar putea fi înregistrate alte câteva zeci de mii de decese COVID-19, el a adăugat: „Practic, aceste date nu spun nimic din punct de vedere emoțional. Foarte multe persoane reacționează, din păcate, la modul cât se poate de emoțional atunci când discutăm atât despre vaccinare, cât și despre amenințarea pe care o reprezintă boala. Am văzut în acest val 4 situații în care persoane care își pierdeau viața într-o anumită zonă a localității pur și simplu nu determinau sau determinau o reacție minoră în ceea ce privește emoția din partea celorlalți. Ei bine, în momentul în care discutăm practic doar de prezentarea unor cifre și nu apar exemple concrete – `Ion s-a îmbolnăvit și și-a piedut viața` – nu vom putea să stimulăm ceea ce se numește inteligența emoțională, să determină oamenii să se mai întâmple ce a pățit Ion”.

„Sunt lucruri cât se poate de importante din punct de vedere sociologic, trebuie evidențiate. Eu am spus mereu, de fiecare dată, a fost o tragedie, am avut doliu național atunci când am avut (incendiul de la) Colectiv, pentru 65 de decese. Din păcate, doar ieri au murit un număr egal de români cu ce s-a întâmplat la Colectiv și trecem cu seninătate, ba chiar ne bucurăm că nu mai avem 600, cum a fost la un moment dat. Ei bine, aceasta este tragedia pe care o parcurgem în această perioadă ca țară. Așa cum specifica și studiul de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, este foarte important să înțelegem că prețul pe care îl plătim în momentul în care acceptăm imunitatea de tip natural, obținută prin boală, este unul mult prea mare”, a mai spus expertul.

Alternativa este vaccinarea, a continuat el.

„Alternativa la acest preț există, există de aproape un an de zile, se numește vaccinare. Pentru că în momentul în care vom atinge un procent de imunitate obținută prin vaccinare de până la 95%, 94% – 95%, în acel moment putem să răsuflăm oarecum ușurați, cu toate că caracteristicile acestei boli s-ar putea să pună la grea încercare termenul de imunitate colectivă”, a subliniat dr. Gindrovel Dumitra.