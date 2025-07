Giovanni Becali, dezvăluiri despre Piedone: „A căzut ca un fazan. Prea circotecar. Băi, și mie îmi place caterinca, dar câteodată… Cum dracu’, om matur, să fac prostiile astea?”

Giovanni Becali a comentat situația în care se găsește Cristian Popescu Piedone, susținând că acesta a ajuns „accidental” în vizorul DNA și „a căzut ca un fazan”. Becali i-a reproșat lui Piedone că prea a făcut spectacol din controalele pe care le efectua, ca președinte al ANPC. Între timp, Piedone

Ce a spus Giovanni Becali despre problemele lui Piedone

„Din câte am auzit, el a căzut accidental, pentru că, practic, cine avea telefonul sub urmărire, era un șef de la hotelul ăla unde se duce el. Și el a căzut că el vorbea pe telefonul șoferului. Și acolo s-au exprimat toate astea.

A căzut ca un fazan. Acum, vrei să spun ceva? Și justiția. Bă, ia-mă cu ce zici că am făcut ceva contra statului, contra… Dar nu-mi da discuția din familia mea privată, înțelegi? Aia a fost urâtă. Mai sunt și femei care vorbesc urât, dar poate și în caterincă, și glumesc. O distrugi și pe nevastă-sa, nu doar pe el. Cred că aici s-a greșit”, a susținut Giovanni Becali, pentru

El a făcut astfel referire și la stenogramele cu certurile dintre Piedone și soția sa, stenograme care erau în dosarul lui de la DNA și care au ajuns în presă.

Ce a spus Giovanni Becali despre activitatea lui Piedone, ca șef al ANPC

Giovanni Becali i-a reproșat apoi lui Cristian Popescu Piedone că prea a făcut circ din controalele la comercianți, ca șef al ANPC.

„Prea circotecar, înțelegi? Băi, și mie îmi place caterinca și eu. Bă, dar câteodată… cum dracu un om matur să fac toate prostiile astea. Am făcut destule, nu? Am căzut cu microfoane, cu aia, eu am scos microfonul, m-am înjurat cu altul, m-am cerut cu tinerețea, valul, atunci, dar când ajungi… Dar ce funcție aveam eu? El are funcție de stat! E un băiat bun, e un băiat bun, dar cred că, nu știu, are băiatul primar acolo, la sectorul… A ajuns aici. Probabil nu e o campanie ca să devii… Tu ai văzut cum a devenit președintele primarul Capitalei?”, a mai spus Giovanni Becali.

El a susținut apoi că Nicușor Dan a ajuns președintele României „fără circotecă, puțină demnitate, seriozitate. Lumea e sătulă de vrăjeli”.

Amintim că Popescu Piedone , fiind acuzat de DNA că unui operator economic, înainte ca acesta să fie controlat de ANPC, și astfel încât să scape neamendat în urma verificărilor.