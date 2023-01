Gl. (r) Virgil Bălăceanu: NATO e în fața unei situații destul de dificile, mai ales în privința stocurilor / Noi producem muniție, dar nu și pulberea pentru muniție / Fabrica de armament Arsenal din Reșița e în pericol să fie închisă (VIDEO)

Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declara marți, pentru B1 TV, că războiul declanșat de Rusia în Ucraina a determinat NATO să-și regândească doctrina de ducere a războiului, implicit a modului în care se realizează sprijinul logistic. „NATO e în fața unei situații destul de dificile, mai ales în privința stocurilor”, a precizat acesta, or acum alianța trebuie să rezolve această problemă.

Bălăceanu a mai susținut că România produce muniție, dar nu și pulberea pentru muniție. Acesta a vorbit și despre fabrica de tunuri Arsenal din Reșița, criticând Ministerul Economiei pentru că nu a acordat nicio finanțare acesteia pentru 2023.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV, în contextul în care jurnaliștii americani de la Wall Street Journal au scris recent că Germania este dispusă să cofinanțeze retehnologizarea unei fabrici de armament din România. Astfel, în țara noastră ar putea fi produse proiectile de artilerie de calibru mare – obuze de tip sovietic, de 152 mm, și proiectile la standarde NATO, de 155 mm.

„Trebuie să atingem două puncte care sunt importante, aș spune determinante. Pe de o parte, o regândire la nivel NATO nu numai a doctrinei și concepției de ducere a războiului, a operațiilor de apărare și descurajare, dar mai ales a modului în care se realizează sprijinul logistic pentru care se poartă în Europa.

NATO e în fața unei situații destul de dificile, mai ales în privința stocurilor. NATO a fost extrem de orientată, inclusiv România, spre tipuri de operații expediționare, spre ducerea războiului asimetric. Ambele tipuri nu aveau această necesitate a stocurilor mari de muniții, care au determinări de calcule legate de consumuri care trebuie realizate pe zile de luptă. Sunt diverse niveluri ale stocurilor și e o întreagă planificare. Acum NATO regândește un asemenea lucru. E o nevoie stringentă.

Nu doar NATO, și România își propune din acest an, alături de 2,5% din buget pentru apărare, nu doar să dezvolte programele de înzestrare, ci și să-și refacă stocurile de muniție.

Inițiativa Germaniei e una de cofinanțare și e una binevenită”, a declarat generalul în rezervă.

Acesta a precizat că Occidentul continuă deoarece aceasta, chiar dacă e producătoare de muniție, are nevoie de muniție: „Consumurile într-un război clasic de tipul celui din Ucraina sunt foarte mari. În perioada de vârf a bătăliei pentru Donbas se vorbea de un consum zilnic de 8 – 10.000 de obuze proiectile din partea ucraineană și 40 – 50.000, spuneau ucrainenii, din partea rusă. Au și spus că succesul pe care l-au avut rușii, parțial, s-a datorat acestei superiorități. Și acum, iarna, continuă aceste acțiuni militare, deci Ucraina va avea nevoie de sprijini din punct de vedere al munițiilor”.

Cum stă România cu producția de muniție

Virgil Bălăceanu a mai susținut că România produce muniții și un soft pentru sistemul de comandă și control, dar nu produce pulberea pentru muniții.

„Noi producem muniție, cantitățile nu sunt foarte mari, dar nu producem pulbere pentru muniție. În privința industriei de apărare, vorbesc de componenta de stat și privată, e un paradox: producem soft pentru sistemul de comandă și control – de exemplu pe transportoarele Piranha 5 e folosit un soft care e produs de o firmă românească – dar încă nu producem pulberea care e absolut necesară pentru muniție. Probabil când vor intra în funcțiune aceste linii de producței muniție. presupun 152 sau 155 milimetri. pulberea va fi tot importată. Noi importăm pulbere inclusiv din Serbia. E important să producem aceast muniție”, a mai spus Bălăceanu.

Fabrica de tunuri Arsenal din Reșița e în pericol să fie închisă

„Noi am produs și tunurile de 152 mm care sunt în dotarea Armatei României. Acum fabrica de tunuri Arsenal din Reșița pentru 2023 nu are nicio finanțare de la Ministerul Economiei. Ei au propus Ministerului Economiei un sistem de încărcare mai rapidă a obuzierului așa încât debitul de foc să fie crescut. Ucraina are astfel de lecții învățate.

Ministerul Economiei nu a luat nicio măsură și Arsenalul e în pericol să fie închis în perioada următoare, or noi trebuie să asigurăm mentenanța gurilor de foc din dotarea Armatei României pentru a avea stare de operativitate înaltă”, a mai declarat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu.