Marian Godină a criticat dur figurile publice care ironizează pregătirile privind ciclonul: „Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși”. Godină a susținut că acești oameni, în loc să fie plini de glume îndoielnice, mai bine ar fi recunoscători că autoritățile s-au pregătit, iar fenomenul meteo nu a fost atât de periculos. „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”, a afirmat el. În tabăra cealaltă s-a plasat, de exemplu, Andreea Esca. Iar secretarul de stat Raed Arafat a explicat de ce autoritățile au luat situația atât de în serios.

Ce a spus Godină despre oamenii care ironizează pregătirile privind ciclonul

„Am vizionat de curând „Ultimul adăpost” de pe Netflix, un documentar despre uraganul Katrina care a lovit New Orleans și a făcut ravagii și victime omenești.

Aseară am tot văzut postări ale unor lideri de opinie care luau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, despre care autoritătile au anunțat că va ajunge în România.

Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte.

Și se hăhăiau acolo în comentarii, care mai de care. Întreba unul, fost colonel, de o ticăloșie și o duplicitate cum rar mi-a fost dat să văd, când mai vine Barbara că lui îi e somn. Ba chiar cască la cameră, în amuzamentul urmăritorilor suficient de tolomaci ca să aibă încredere într-unul care cu ceva timp în urmă lovea curul pe care acum îl pupă cu năduf, fără nicio jenă.

O cucoană supraponderală, semn că e îndestulată culinar, râdea și spunea că ea o așteaptă pe Barbara de pe balcon. Bravo, doamnă, noroc cu niște ingineri că vă susține balconul ăla.

I-aș întreba pe toți acești oameni dacă au fost vreodată, măcar în vizită, într-o comunitate lovită de o calamitate naturală. Să vadă cum arată suferința semenilor lor, cei care nu au putut sta pe balcoane și pe care nu i-a luat căscatul în podurile caselor pline cu apă. Nu aveau timp de somn pentru că erau nevoiti să își salveze viețile.

Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli. Noroiul acoperă tot ce sute de oameni au agonisit o viață întreagă. Oameni care, în timp ce un infect cască, rămân fără tot ce aveau. Rămân la mila semenilor.

Așadar, faptul că un ciclon anunțat de autorități se dovedește o simplă ploaie care nu produce pagube e doar un motiv de bucurie. Sau, pentru cei credincioși, așa cum sunt cei mai mulți dintre comentatori, căci niciunuia nu-i lipsește poza din biserică, e un motiv de mulțumire lui Dumnezeu.

E un prilej de a răsufla și de a mulțumi sfintilor, lui Dumnezeu, cerului, pompierilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor plecați departe de case, mobilizați pentru a face față unei calamități și a ajuta semenii. Ei nu au dormit azi-noapte.

Noi da. Am dormit liniștiți și ne-am trezit la fel, pentru că nu s-a întâmplat nimic.

Revenind la uraganul Katrina, el a venit după ce în New Orleans mai fuseseră avertizări care nu s-au adeverit. Iar unii au râs, s-au hăhăit.

Au râs și de Katrina și au așteptat-o căscând.

Dar Katrina a venit și a venit puternică și răzbunătoare. Și i-a devastat și i-a omorât.

PS în poză nu e unchiul Fester din Famila Adams, e colonelul Turcescu. Și-a pus și o cruciuliță la gât, ca să pară credincios și bun”, a scris Marian Godină, .



De ce s-a supărat Andreea Esca pe meteorologi

De partea cealaltă, Andreea Esca institutele care fac prognozele meteo că au exagerat și, în felul acesta, au indus în eroare și jurnaliștii. Prezentatoarea TV a spus, mai în glumă, mai în serios, că așteaptă scuze de la cei pe care-i consideră vinovați.

„Buna dimineata! Busu face misto de mine ca ma îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo:))). Pai, stiti de ce? Cred ca Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte tari! 😂 Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamna??? Si stiti pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Ca noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui sa știe cu vremea! Cā asta e treaba noastră. Sa avem încredere in aceste instituții! Si treaba instituțiilor este sa stie ,cā in Romania, asta e o ploicica!!!!

Sa nu mai dea date si alerte( toti cei care se ocupā de alerte!) ca pentru o tara unde nu s-a vazut apa venind din cer. Altfel, doar geaca e Mercedes:) , masina nu am luat-o 😂😂😂 ca poti merge linistit cu niste cizme de cauciuc! Desigur, sper sa nu se indeplineasca scenariile apocaliptice, si astept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca sa le transmitem si noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau sa aflu cat costa economia…. Gata, ca mi-am vărsat nervii. Ma duc sa beau o cafea si sa-mi încep ziua, in mod normal! Bine ca n-am copii la scoala 😡”, a scris Andreea Esca, pe Facebook.

Cum a explicat Raed Arafat pregătirile privind ciclonul

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful , , pentru B1 TV, că autoritățile reacționează în baza prognozelor făcute de cei de la Administrația Națională de Meteorologie ( ), care sunt cu adevărat niște profesioniști.

„Am primit ieri de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență, de la Comisia Europeană – ERCC – un material de analiză care a pus România pe posibilitatea mare a unui impact major al ploilor care vor fi, deci nu doar ANM-ul nostru a văzut acest lucru, ci la nivel european.

N-a rămas decât să ne cerem scuze că n-a fost ceva foarte grav, dar asta normal că nu o facem, sau să ne cerem scuze de ce ne-am pregătit.

Aceleași persoane care acum urlă de ce s-a făcut ceva, dacă s-ar fi întâmplat ceva și noi n-am fi făcut ce trebuie, ar fi urlat ”de ce n-ați făcut ceva?”. Asta e situația cu natura, cu vremea, nu poți s-o interpretezi precis, dar de când s-a cod roșu, noi suntem obligați să ne pregătim și reacționăm preventiv.

Și nici codul portocaliu nu e ușor și are aspecte de risc și de periculozitate și am văzut situații cu decese sub cod portocaliu, deci nu putem să ne jucăm”, a mai afirmat Raed Arafat, pentru B1 TV.