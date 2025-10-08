Andreea Esca e dezamăgită după ploaia de marți noapte. Prezentatoarea TV acuză institutele de prognoză a vremii că au exagerat, au indus în eroare jurnaliștii și au panicat inutil populația. Mai mult, copiii sunt , în loc să meargă la școală, iar economia țării pierde bani. „Aștept scuze de la toate INMH-urile lumii”, a susținut Esca, glumind amar.

De ce Andreea Esca e dezamăgită după ploaia de marți noapte

„Buna dimineata! Busu face misto de mine ca ma îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afara, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo:))). Pai, stiti de ce? Cred ca Institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte tari! 😂 Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte, pentru ploicica asta de toamna??? Si stiti pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Ca noi le transmitem datele instituțiilor acestea, de ar trebui sa știe cu vremea! Cā asta e treaba noastră. Sa avem încredere in aceste instituții! Si treaba instituțiilor este sa stie ,cā in Romania, asta e o ploicica!!!!

Sa nu mai dea date si alerte( toti cei care se ocupā de alerte!) ca pentru o tara unde nu s-a vazut apa venind din cer. Altfel, doar geaca e Mercedes:) , masina nu am luat-o 😂😂😂 ca poti merge linistit cu niste cizme de cauciuc! Desigur, sper sa nu se indeplineasca scenariile apocaliptice, si astept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca sa le transmitem si noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau sa aflu cat costa economia…. Gata, ca mi-am vărsat nervii. Ma duc sa beau o cafea si sa-mi încep ziua, in mod normal! Bine ca n-am copii la scoala 😡”, a scris Andreea Esca, pe Facebook.

Care au fost efectele codului roșu de ploi

Amintim că cinci județe din sud-estul țării și Capitala sunt sub până miercuri, la ora 15.00.

Miercuri dimineață, IGSU a anunțat au avut pompierii din cauza ploilor.

„Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice s-au înregistrat efecte în 42 localități din 16 județe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DB, GL, GR, IL, IF, OT, PH, TR, TL, VL) și municipiul București. Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 8 case, 2 anexe gospodărești, 38 curți, 9 imobile inundate, îndepărtarea unor elemente de construcție de la 6 imobile și degajarea a 46 copaci și a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 24 autovehicule”, a transmis .