Greșeala banală care îți poate distruge prăjitura. Diferența esențială dintre bicarbonatul de sodiu și praful de copt

Greșeala banală care îți poate distruge prăjitura. Diferența esențială dintre bicarbonatul de sodiu și praful de copt

Selen Osmanoglu
12 ian. 2026, 16:02
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce este bicarbonatul de sodiu și de ce are nevoie de acid
  2. Praful de copt, varianta mai sigură pentru multe rețete
  3. De ce nu sunt interschimbabile
  4. Detaliul care îți poate ruina desertul

În bucătărie, detaliile mici pot face diferența dintre un desert reușit și unul complet compromis. Praful de copt și bicarbonatul de sodiu sunt adesea confundate, pentru că ambele sunt agenți de afânare și ajută aluaturile să crească. Totuși, ele funcționează diferit din punct de vedere chimic, iar o simplă înlocuire greșită poate duce la prăjituri plate, checuri cu gust amar sau biscuiți prea tari.

Pentru a evita aceste eșecuri frecvente, este important să înțelegi ce face fiecare ingredient și de ce rețeta cere exact unul dintre ele.

Ce este bicarbonatul de sodiu și de ce are nevoie de acid

Bicarbonatul de sodiu este o substanță alcalină care nu funcționează de unul singur. Pentru a produce efectul de creștere, el trebuie să intre în contact cu un ingredient acid și cu un lichid. În acel moment, are loc o reacție chimică ce produce dioxid de carbon, gazul care face aluatul să crească, scrie Click.

Reacția este rapidă și intensă, motiv pentru care aluaturile cu bicarbonat trebuie coapte aproape imediat după ce sunt amestecate. Bicarbonatul este ideal în rețetele care conțin iaurt, lapte bătut, chefir, smântână fermentată, suc de lămâie, oțet, cacao naturală sau anumite fructe.

Problemele apar atunci când acidul lipsește sau este insuficient. În aceste cazuri, bicarbonatul nu se activează complet și poate lăsa un gust amar sau metalic, iar textura desertului devine neuniformă, uneori chiar prea închisă la culoare.

Praful de copt, varianta mai sigură pentru multe rețete

Praful de copt este un ingredient mai complex. El conține bicarbonat de sodiu, unul sau doi agenți acizi deja dozați corect și amidon, care menține amestecul stabil.

Majoritatea tipurilor de praf de copt sunt cu „dublă acțiune”: reacționează o dată la contactul cu lichidele și a doua oară la căldura cuptorului. Acest mecanism îl face mai iertător și mai ușor de folosit, mai ales pentru începători.

Praful de copt este ideal pentru prăjituri simple, pandișpanuri, brioșe sau rețete care nu conțin ingrediente acide evidente.

De ce nu sunt interschimbabile

Cu toate că tentația este mare, bicarbonatul și praful de copt nu pot fi înlocuite fără ajustări serioase. Dacă folosești bicarbonat într-o rețetă fără acid, aluatul nu va crește corespunzător. Invers, prea mult praf de copt într-o rețetă deja acidă poate duce la o textură slabă și un gust neplăcut.

Există o regulă generală: bicarbonatul se folosește când există acid, praful de copt când lipsește. Deși teoretic o linguriță de bicarbonat poate fi înlocuită cu trei lingurițe de praf de copt, rezultatul nu este întotdeauna ideal.

Detaliul care îți poate ruina desertul

Momentul folosirii și cantitatea sunt esențiale. Bicarbonatul începe să reacționeze imediat, așa că aluatul trebuie băgat rapid la cuptor. Praful de copt este mai tolerant, dar nici el nu trebuie folosit în exces.

Respectarea rețetei și înțelegerea chimiei ingredientelor fac diferența dintre un desert perfect și unul eșuat.

