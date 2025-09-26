Tot mai mulți practică , iar acest lucru aduce beneficii asupra sănătății. Cu toate acestea, un medic trage un semnal de alarmă și discută despre cele mai frecvente greșeli pe care cei mici le fac atunci când au activități fizice. Iată despre ce este vorba!

Suprasolicitarea

Elise Bixby, medic pediatru și chirurg ortoped pentru NYU Langone Orthopedics, a vorbit despre cele mai frecvente trei greșeli întâlnite la tinerii care practică sporturi.

Una dintre principalele greșeli este suprasolicitarea. Corpul tinerilor este încă în dezvoltare și nu poate suporta la fel de mult ca cel al unui adult, conform .

Copiii nu ar trebui să participe la sporturi organizate mai multe ore pe săptămână decât vârsta lor. Asta înseamnă că dacă un copil are 10 ani, toate jocurile și antrenamentele sale ar trebui să adune până la 10 ore sau mai puțin pe săptămână, spune medicul.

Acesta adaugă că sportul ar trebui diversificat. Practicarea aceluiași sport mai mult de opt luni pe an, poate duce la epuizare, leziuni acute severe și stres repetitiv asupra corpului.

De asemenea, medicul atrage atenția și spune că o altă capcană concentrarea doar pe grupele musculare comune, cum ar fi cvadricepșii, ischiogambierii, bicepșii și tricepșii, însă sunt importanți și cei mai mici.

Întărirea paraspinalelor și a oblicilor de pe părțile laterale ale trunchiului ajută la prevenirea durerilor de spate, dar poate ajuta și alergătorii să sprinteze mai repede și aruncătorii să aibă viteze mai mari.

Încălzirea

Încălzirea este foarte importantă. Aceasta trebuie făcută înainte de fiecare antrenament. Copilul ar trebui să facă în jur de 10 minute de alergare sau întinderi dinamice pentru a fi pregătit de activitățile fizice.

Prin încălzire, riscul de accidentare se reduce. Mai mult, nu trebuie să uităm și de întinderile de la final. După antrenament, 5-10 minute trebuie acordate întinderii. Nu uitați și de apă!

Alimentație și hidratare

Alimentația este și ea foarte importantă. Cei mici au nevoie carbohidrați complecși și suficiente proteine pentru a construi masa musculară, nu doar de alimente dulci și snack-uri.

Hidratarea este, de asemenea, foarte importantă. Cei mici ar trebui să aibă întotdeauna apă la ei și să o bea pe tot parcursul antrenamentului, dar și când ajung acasă.

Recuperarea

Exercițiile fizice provoacă leziuni microscopice ale fibrelor musculare. Corpul repară și reconstruiește mușchii în timpul somnului și în zilele de odihnă. Așadar, mușchii devin mai puternici.

Copiii ar trebui să-și ia una sau două zile libere pe săptămână de la sport și să doarmă suficient cât mai multe nopți posibil, spune medicul.

Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani ar trebui să doarmă între nouă și 11 ore, în timp ce cei cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani au nevoie de opt până la 10 ore.

Cum îi pot ajuta părinții pe cei mici

Medicul îndrumă părinții să pună întrebările corecte. El spune să întrebați școala sau clubul despre resursele și planurile lor de acțiune de urgență.

Există un antrenor de atletism sau un kinetoterapeut la fața locului? Ce fel de programare de forță și condiționare au? Există o sală de sport specifică și există cineva care îi ghidează pe copii prin acest proces? Care este protocolul meteo pentru sporturile în aer liber? Dacă există tunete, copiii vor fi alungați de pe teren?

Asigurați-vă că există planuri pentru când este prea cald, spune medicul. Există o baie de gheață dacă un copil suferă de insolație sau epuizare?

De asemenea, acesta spune să aflați dacă există un defibrilator extern automat (DEA) la fața locului.

Un alt lucru pe care puteți să îl faceți este să vă asigurați că tranziția la sport este una treptată. Dacă micuțul a stat toată vara fără să aibă vreo activitate fizică, nu îl puteți pune să se antreneze de cinci ori pe săptămână atât de repede.

Încurajați-i să înceapă prin a face jogging sau a juca câteva jocuri prietenoase care nu au aceeași intensitate ca sporturile competitive, îndrumă medicul.

Mai mult, trebuie pus accent pe întinderi. Mușchii și tendoanele se întind și se prelungesc încet pentru a se adapta oaselor în creștere. Acestea pot deveni strânse și predispuse la răniri în perioadele de creștere rapidă.