Pentru români, grijile legate de economie rămân principala sursă de anxietate și în acest an. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de , dificultățile financiare și lipsa de predictibilitate afectează semnificativ starea de siguranță a populației.

Pe locul următor se situează situația politică din România, percepută de mulți ca fiind instabilă și greu de anticipat. În același timp, contextul internațional, marcat de conflicte și dezechilibre economice la nivel global, accentuează sentimentul general de nesiguranță.

Ce îi neliniștește pe români și cât optimism mai există pentru viitor

Peste 70% dintre români se declară îngrijorați de inflație și de creșterea costurilor de trai. Aceste date reies din cel mai recent sondaj realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie. și scăderea puterii de cumpărare afectează direct siguranța financiară a populației.

Aproape jumătate dintre români indică situația politică internă și contextul internațional drept surse importante de neliniște. Potrivit sondajului, 49% dintre respondenți sunt îngrijorați de instabilitatea politică și de evoluțiile de pe scena globală.

Starea de sănătate reprezintă o preocupare importantă pentru 54% dintre români. În același timp, stabilitatea locului de muncă este o sursă de îngrijorare pentru aproximativ 31% dintre respondenți.

Anul debutează totuși cu un anumit optimism în rândul populației. Aproape 4 din 10 români sunt de părere că 2026 ar putea fi mai bun pentru ei, din punct de vedere personal. La nivel național însă, domină în continuare pesimismul și neîncrederea în capacitatea statului de a livra rezultate concrete.

Cum privesc românii anul 2026 și ce așteptări au de la stat

Percepțiile asupra anului 2026 sunt împărțite. 39% dintre români cred că va fi un an mai bun, în timp ce 28% se așteaptă la un an mai dificil. Diferența arată un optimism moderat, dar și multă prudență legată de evoluțiile economice și sociale.

În acest context, așteptările față de stat sunt clare și pragmatice. Principala cerință a românilor este reducerea prețurilor, menționată de 25% dintre respondenți, semn că presiunea costului vieții rămâne prioritară.

Pe următoarele locuri se află combaterea corupției, indicată de 23% dintre români, și creșterea salariilor, o solicitare pentru 18% dintre respondenți. Investițiile în sunt considerate esențiale de 10% dintre participanți la sondaj, iar îmbunătățirea educației este menționată de 8%, completând lista principalelor cerințe adresate autorităților.