Președintele Nicușor Dan a comentat marți seara, de la Paris, demersul inițiat de AUR pentru suspendarea sa din funcție, catalogându-l drept lipsit de seriozitate. Șeful statului a respins acuzațiile aduse de partidul condus de George Simion și a declarat că nu există nicio încălcare a Constituției.

Reacția președintelui vine după ce AUR a reluat public acuzațiile privind presupusa implicare a șefului statului în justiție.

De ce a cerut AUR suspendarea președintelui

În luna decembrie, AUR a solicitat oficial declanșarea procedurilor parlamentare pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Formațiunea susține că acesta ar fi încălcat Constituția, invocând anunțul făcut de președinte privind organizarea unui referendum în rândul magistraților.

Inițiativa a fost lansată public de senatorul Ninel Peia, care susține că demersul vizează protejarea independenței justiției.

Nicușor Dan râde de demersul AUR. Ce spune despre acuzațiile de neconstituționalitate

Întrebat ce părere are despre acțiunea partidului AUR, președintele a fost tranșant:

„Putem să avem dezbateri pe multe lucruri, dar suspendarea mi se pare total neserioasă. În primul rând, să facem diferența între declarație politică și acțiune politică”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că inițiativa sa nu încalcă în niciun fel legea fundamentală: „Nu se încalcă în niciun fel ”.

Totodată, președintele a explicat că demersul său are rolul de a clarifica nemulțumirile din sistemul judiciar:

„Când o mie de oameni spun că este afectată chiar independența magistratului și președintele întreabă dacă e așa sau nu e așa… mi se pare total neserios”, a mai adăugat Dan.

Nicușor Dan râde de demersul AUR. Ce glumă a făcut președintele pe seama acuzațiilor

În timpul discuției cu presa, Nicușor Dan a abordat subiectul și cu ironie. Când reporterul a afirmat „vă acuză (membrii AUR) că intrați în …”, președintele l-a întrerupt zâmbind și a spus: „în Groenlanda”.

Reia AUR procedura de suspendare în Parlament?

În ciuda reacției președintelui, senatorul Ninel Peia a anunțat marți că AUR va relua procedura de suspendare în Parlament și va începe strângerea de semnături necesare.

La finalul lunii decembrie, partidul recunoscuse că nu dispune de numărul necesar de semnături pentru declanșarea suspendării, pe fondul rupturilor apărute în Parlament în interiorul partidelor SOS România și POT.

Procedura de suspendare a președintelui este una complexă și este detaliată în Constituția României.