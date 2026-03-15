Polițiști și procurori din Covasna, Harghita și Brașov au efectuat vineri, 13 martie, 32 de percheziții domiciliare într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigarete. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 64.000 de țigarete, bani, un cu aer comprimat și alte mijloace de probă, iar două persoane au fost reținute și ulterior arestate sau plasate sub control judiciar.

Activitatea grupului infracțional

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), ancheta a arătat că, în luna iulie 2025, în județul Covasna s-ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul obținerii de beneficii materiale din contrabanda cu țigarete, scrie Agerpres.

„Gruparea de criminalitate organizată, constituită pe o structură piramidală, s-ar fi aflat sub coordonarea directă a unei persoane care se sustrage urmăririi penale și care ar fi avut rolul de a procura țigaretele și de a supraveghea activitatea de distribuție. Pe un palier inferior s-au situat alte două persoane, care ar fi desfășurat activități de depozitare, transport și distribuire a țigaretelor către diferiți cumpărători”, se arată într-un comunicat IGPR.

Investigațiile au relevat că participanții la grup evitau majoritatea mijloacelor de comunicare, iar întâlnirile pentru predarea țigaretelor se realizau în locații diverse, inclusiv în autoturisme aparent abandonate în municipiul Sfântu Gheorghe.

Descinderile și probele ridicate

În urma celor 32 de percheziții au fost ridicate:

aproximativ 64.500 de țigarete;

120 de lei și 6.000 de euro;

un pistol cu aer comprimat, 15 butelii CO2 și 65 de bile de cauciuc aferente;

dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

Procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Harghita au dispus reținerea a două persoane, membri ai grupului. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Harghita a emis arest preventiv pentru o persoană pe 30 de zile, iar cealaltă a fost plasată sub control judiciar.

Sprijinul autorităților

Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri: polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Harghita, polițiștii din Brașov, precum și jandarmi ai Grupării Mobile „Burebista” și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita.