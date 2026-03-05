B1 Inregistrari!
Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia

Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia

Ana Maria
05 mart. 2026, 16:49
Grupa 1 de muncă: Cu câți ani te poți pensiona mai devreme, în 2026, și cum se calculează pensia
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce presupune grupa 1 de muncă
  2. Cum se calculează pensia
  3. Ce alte avantaje au persoanele care au lucrat în grupa 1 de muncă
  4. Cu cât scade vârsta de pensionare pentru fiecare perioadă lucrată

Mulți români care au muncit ani la rând în medii periculoase sau în activități considerate foarte solicitante pot beneficia de condiții mai avantajoase atunci când vine momentul pensionării. Cei care au fost încadrați în grupa 1 de muncă pot avea parte de o reducere importantă a vârstei de pensionare, dar și de anumite beneficii în calculul pensiei.

Aceste facilități sunt prevăzute în legislația sistemului public de pensii și sunt aplicate persoanelor care au desfășurat activități în condiții considerate speciale.

În prezent, în anul 2026, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Ce presupune grupa 1 de muncă

Grupa 1 de muncă era, în trecut, categoria în care erau incluse locurile de muncă unde angajații lucrau în condiții deosebit de grele sau riscante pentru sănătate. În urma modificărilor legislative, aceste activități sunt încadrate astăzi în categoria condițiilor speciale de muncă, potrivit Antena 3 CNN.

În această categorie au fost incluse, de-a lungul timpului, mai multe domenii și profesii, printre care:

  • minerit și activități desfășurate în subteran

  • metalurgie și siderurgie

  • industria chimică și petrochimică

  • producția de energie în medii periculoase

  • activități care implică expunerea la radiații sau temperaturi extreme

  • alte locuri de muncă unde angajații sunt expuși constant unor factori de risc major

Persoanele care au lucrat în aceste domenii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare, dacă îndeplinesc condiția stagiului complet de cotizare în sistemul public de pensii.

Cum se calculează pensia

Pentru persoanele încadrate în grupa 1, pensia este stabilită după aceeași formulă generală aplicată în sistemul public. Aceasta se bazează pe punctele acumulate din contribuțiile plătite pe parcursul vieții profesionale.

Pe lângă acest calcul, legea oferă și un avantaj important. Mai exact, reducerea vârstei standard de pensionare, în funcție de perioada lucrată în condiții speciale.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, reducerea poate fi:

  • aproximativ 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa 1 de muncă

  • până la 10 ani reducere pentru persoanele care au lucrat cel puțin 20 de ani în astfel de condiții

De exemplu:

  • 10 ani lucrați în grupa 1 pot reduce vârsta de pensionare cu aproximativ 5 ani

  • 20 de ani sau mai mult pot aduce o reducere de până la 10 ani a vârstei standard de pensionare

Totuși, această facilitate se aplică doar în cazul persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, care este în general de 35 de ani pentru pensia integrală.

Ce alte avantaje au persoanele care au lucrat în grupa 1 de muncă

Pe lângă posibilitatea de a ieși mai devreme la pensie, legislația mai prevede și alte beneficii pentru cei care au desfășurat activități în condiții speciale.

Printre acestea se numără:

  • reducerea vârstei standard de pensionare fără aplicarea unor penalizări

  • posibilitatea de a cumula această reducere cu alte facilități prevăzute de lege, în anumite limite

  • recunoașterea perioadelor lucrate în condiții speciale la calculul vechimii în muncă

Potrivit legii, reducerile acordate pentru diferite situații speciale nu pot depăși 11 ani în total, iar acordarea lor este condiționată de realizarea stagiului complet de cotizare în sistemul public de pensii.

Cu cât scade vârsta de pensionare pentru fiecare perioadă lucrată

Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul de ani în care o persoană a lucrat în grupa 1 de muncă. În general, fiecare an petrecut în aceste condiții poate reduce vârsta standard de pensionare cu aproximativ 6 luni, în limitele stabilite de legislație.

Exemple orientative:

  • 5 ani lucrați în grupa 1 de muncă – vârsta de pensionare poate fi redusă cu aproximativ 2 ani și 6 luni

  • 10 ani lucrați în grupa 1 de muncă – reducerea poate ajunge la aproximativ 5 ani

  • 15 ani lucrați în grupa 1 de muncă – vârsta de pensionare poate scădea cu aproximativ 7 ani și 6 luni

  • 20 de ani lucrați în grupa 1 de muncă – reducerea maximă poate ajunge la aproximativ 10 ani

De exemplu, un bărbat care ar trebui să se pensioneze la 65 de ani și care a lucrat 20 de ani în grupa 1 de muncă ar putea ieși la pensie în jurul vârstei de 55 de ani, dacă a realizat stagiul complet de cotizare.

În cazul femeilor, calculele sunt similare, însă se raportează la vârsta standard stabilită pentru fiecare generație, deoarece aceasta a crescut treptat până la 65 de ani. Din acest motiv, vârsta exactă de pensionare poate varia în funcție de anul nașterii și de perioada lucrată în condiții speciale.

