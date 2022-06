Gurul din Apuseni, primele declaraţii după ieşirea din arest: „Am mii de copii am depășit cifra de 500 în Turcia”

Celebrul guru din Apuseni, Vasile Ardelean Fărcaș, zis Adi de la Brad, a oferit primele declarații despre acuzațiile care i se aduc. Acesta va fi cercetat în următoarele 60 de zile sub control judiciar, după ce a scapat de arest în urma contestației depuse.

Primele declarații ale Gurului din Apuseni

Polițiștii îl bănuiesc pe liderul Comunității de mai multe infracțiuni, printre care șantaj, viol și hărțuire sexuală.

Adi de la Brad a recunoscut că ceea ce face nu este neapărat ortodox, însă nu este nici ilegal.

A spus că toți copiii pe care îi are se îngrijește de ei. Cu toții au fost concepuți cu acordul mamelor. Mai mult decât atât, s-a arătat extrem de fericit de faptul că, în urmă cu 2 zile, una din femeile cu care acesta trăiește în comunitatea sa a născut o fetiță.

„Am copii cu mai multe femei cu acceptul lor. Știu că creștinește, nu-i normal. E imoral dar legal, nu am făcut nimic ilegal. Sunt copiii mei după numele meu. Eu am donat spermă. În mai multe locuri în lume. Am mii de copii am depășit cifra de 500 în Turcia. Am donat 4 butoiașe, pot să fie cam șapte-opt mii de copii”.

Avocatul său, Aurel Moldovan spune că minorii erau înscrişi la şcoli private din California şi Nevada

Tribunalul Hunedoara a hotărât, joi, ca liderul spiritual al comunităţii „Copiii Soarelui”, Fărcaş Ardelean, să fie plasat sub măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, transmite Agerpres. Decizia e definitivă. Bărbatul fusese iniţial pentru 30 de zile sub acuzaţiile de şantaj, viol, împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

„Tribunalul Hunedoara a admis contestaţia formulată de inculpat, a respins propunerea de arestare preventivă şi a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 2 iunie 2022. Hotărârea (…) este definitivă”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Hunedoara, Ildiko Glăman.