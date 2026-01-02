Guvernul a decis să scadă numărul de vize de muncă care pot fi alocate lucrătorilor străini. Dacă în 2025, 100.000 de persoane din afara Uniunii Europene au putut beneficia de această viză, în 2026, numărul maxim admis este de 90.000. Atenție, este vorba despre vize noi acordate, astfel că numărul de 90.000 nu îi privește și pe cei care au obținut un astfel de drept în cursul anilor trecuți și sunt deja angajați în România.

Cum au comentat antreprenorii români decizia Guvernului

Antreprenorii români nu au primit cu entuziasm vestea despre decizia Guvernului. Aceștia au cerut majorarea numărului de noi vize care puteau fi eliberate la 150.000, tocmai pentru a compensa lipsa personalului de pe piața de muncă actuală. Nu doar că Guvernul nu a ținut cont de cerința lor, dar a și micșorat numărul de vize care au putut fi eliberate cu un an înainte.

Ce a determinat Guvernul să scadă numărul de vize de muncă ce pot fi emise

Guvernul a luat această decizie, pe de-o parte, pentru a crește numărul de posturi vacante care, de obicei, sunt ocupate de lucrători emigrați din Asia. Pe de altă parte, s-a observat că un număr mare de emigranți din afara UE se folosesc de permisul de muncă românesc pentru a-și facilita emigrarea spre alte state din blocul comunitar.

Sunt, însă, și mulți străini care se stabilesc în România prin prisma locului lor de muncă și ajung să își aducă întreaga familie.

„Este puțin, pentru că numai până la sfârșitul lunii aprilie sunt înregistrate 70.000 de cereri de noi avize de muncă. Guvernul dorește să fie protector pentru piața forței de muncă locale, dar această politică îngreunează accesul angajatorilor la o resursă de care au mare nevoie”, a declarat Romulus Badea, preşedintele Patronatului Importatorilor de Forţă de Muncă, pentru Observator News.

Domeniile în care este cea mai mare nevoie de angajați

România găzduiește, în prezent, peste 100.000 de persoane din afara Uniunii Europene, care lucrează legal în țara noastră. Domeniile din România în care este o nevoie mare de angajați sunt curieratul, manipularea de marfă, construcțiile, comerțul, transporturile și chiar HoReCa.

Cei mai mulţi asiatici care au emigrat în România, în speranța unui trai mai bun, provin din Nepal, Sri Lanka, India, Pakistan şi Bangladesh.

Contingentul de 90.000 de vize de muncă, stabilit de și aprobat de , poate fi revizuit în iunie.