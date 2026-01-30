B1 Inregistrari!
Guvernul se reunește vineri. Telemedicina, fiscalitatea, sănătatea și fondurile europene, pe agenda ședinței

Selen Osmanoglu
30 ian. 2026, 08:01
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Telemedicina și examenul de specialitate, în atenția Executivului
  2. Modificări fiscale și decizii privind finanțarea statului
  3. Fonduri europene, patrimoniu și digitalizare
  4. Transporturi, agricultură și siguranță alimentară

Guvernul se va reuni vineri, 30 ianuarie, într-o ședință în care vor fi discutate mai multe proiecte de lege și ordonanțe ce vizează domenii-cheie precum sănătatea, fiscalitatea, transporturile, patrimoniul cultural și fondurile europene. Pe agenda Executivului se află atât modificări legislative importante, cât și decizii privind investițiile publice și finanțarea statului.

Telemedicina și examenul de specialitate, în atenția Executivului

Unul dintre principalele subiecte vizează clarificarea cadrului juridic al telemedicinei, prin modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Noile prevederi urmăresc reglementarea diferențiată a serviciilor medicale furnizate la distanță, în funcție de specialitate și de tipul actului medical.

Tot în domeniul sănătății, Guvernul va analiza o schimbare importantă privind formarea medicilor specialiști. Astfel, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist va avea, începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate, potrivit Agerpres.

Modificări fiscale și decizii privind finanțarea statului

Executivul va discuta și modificarea normelor Codului Fiscal referitoare la stabilirea accizelor pentru tutunul pentru mestecat și tutunul pentru prizat. De asemenea, pe agenda ședinței figurează majorarea capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre.

Un alt punct important îl reprezintă modificarea Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes”, care ar urma să permită emisiuni de până la 99 de miliarde de euro. Măsura are ca scop acoperirea necesarului de finanțare prin euroobligațiuni pentru anul 2026 și începutul anului 2027.

Fonduri europene, patrimoniu și digitalizare

Guvernul va analiza și proiecte ce vizează implementarea directivelor europene privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, simplificarea procedurilor de înregistrare a sediilor secundare ale contribuabililor, precum și prevenirea și recuperarea neregulilor în accesarea fondurilor externe și naționale.

Pe agenda ședinței se află și măsuri pentru protecția patrimoniului cultural național mobil, inclusiv securitatea bunurilor culturale expuse în străinătate. Totodată, Executivul va discuta digitalizarea comunicării avizelor și acordurilor în domeniul urbanismului și construcțiilor.

Transporturi, agricultură și siguranță alimentară

Alte proiecte vizează modificări în transporturile rutiere locale și județene, extinderea termenelor pentru realizarea investițiilor în sectorul agricol, actualizarea reglementărilor privind punerea pe piață a articolelor pirotehnice și aprobarea unor obiective de investiții publice.

Pe ordinea de zi se mai află aprobarea Acordului de cooperare dintre România și Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, Rodos și Malta, precum și modificări în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, care vizează identificarea animalelor, prevenirea bolilor transmisibile și protecția mediului.

