„Hello, we are from the Romanian Police”. Avertismentul Poliției Române: Nu deținem roboți telefonici. Anunțăm că, din acel moment, vă pierdeți timpul sau, cine știe, posibil și ceva bani la sfârșit

Poliția Română a publicat un mesaj, pe pagina de Facebook, prin care atrage atenția că instituția nu deține roboți telefonici și, în cazul în care românii sunt sunați, iar apelul începe cu fraza „Hello, we are from the Romanian Police”, înseamnă că sunt victimele unei înșelătorii.

„Hello, we are from the Romanian Police”

Dacă un apel telefonic începe cu fraza de mai sus, vă anunțăm că, din acel moment, vă pierdeți timpul sau, cine știe, posibil și ceva bani la sfârșit!

Nu deținem roboții telefonici care să apeleze pentru noi sau să vă ceară să apăsați „TASTA 1” pentru a intra în legătură cu un polițist!

Butonul de a închide apelul este foarte recomandat, urmat de o sesizare, dacă ați fost prejudiciat!”, este mesajul publicat pe pagina de Facebook a Poliției Române.

Recomandări în cazul în care sunteți victima unei fraude prin apel telefonic

Poliţia Română a dat o serie de recomandări în legătură cu fraudele prin apeluri telefonice.

Vishingul (voice phishing) este o metodă de înșelăciune prin care autorii apelează și poartă convorbiri telefonice cu persoanele vătămate și pretind a fi reprezentanți ai unor entități private. Prin utilizarea unor tactici ingenioase de manipulare, ei obțin date personale sau informații financiare de la persoanele vătămate.