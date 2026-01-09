B1 Inregistrari!
Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Adrian A
09 ian. 2026, 14:03
Horațiu Potra nu scapă din pușcărie. Mercenarul lui Călin Georgescu rămâne în arest preventiv
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Horațiu Potra, fiul și nepotul său rămân după gratii pentru încă 30 de zile, după ce solicitările lor pentru o măsură mai blândă au fost respinse de Curtea de Apel București. Mercenarul lui Georgescu a încercat să îi convingă pe magistrați să fie lăsat în arest la domiciliu sau în stare libertate, însă fără succes.

Mercenarul lui Georgescu mai stă după gratii

Horațiu Potra a invocat faptul că el, alături de fiul și nepotul său, sunt singurii inculpați din dosarul tentativei de lovitură de stat care se află încă în pușcărie și le-a spus magistraților că decizia de a accepta extrădarea rapidă din Dubai ar trebui să fie interpretată ca o dovadă clară a disponibilității sale de a colabora cu anchetatorii. Ceea ce ar fi trebuit să îi convingă pe judecători că poate fi lăsat în libertate sau măcar în arest la domiciliu.

Însă nu i-a convins. Decizia magistraților nu este definitivă.

„Se constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. Menţine măsura arestării preventive luată faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.”, se arată în decizia de prelungire a arestului preventiv.

Ce acuzații i se aduc mercenarului lui Georgescu

Horațiu Potra a fost arestat preventiv încă din 21 noiembrie pentru tentative de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și al materiilor explozive. Aceeași măsură a fost luată și pentru fiul și nepotul mercenarului lui Georgescu.

Liderul mercenarilor a fost trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, acuzați de infracțiuni grave vizând destabilizarea României.

Procurorii au prezentat în rechizitoriu că, pe 7 decembrie 2024, imediat după decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale, Georgescu s-a întâlnit în condiții clandestine cu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani, Ilfov. Se susține că mercenarul a sprijinit campania electorală și a desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară.

Procurorii afirmă că, la acea întâlnire, Georgescu şi Potra au discutat un plan conform căruia mercenarul şi persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfăşoare acţiuni violente cu caracter subversiv, pentru a deturna manifestaţiile paşnice de la vremea respectivă.

Când începe procesul în dosarul tentativei de lovitură de stat

Următorul termen este stabilit pentru data de 26 ianuarie, când Potra va fi judecat în același dosar cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și cu alți 20 de mercenari inculpați. La acel termen, instanța urmează să decidă dacă rechizitoriul va fi validat și dacă dosarul va intra oficial în faza de judecată.

