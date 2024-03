Horia Constantinescu: ANSVSA vrea să transforme într-o petardă cu fum discuția legată de colorarea artificială a cărnii de pui. În ferma cumătrului lui Ponea a fost depistată carne contaminată cu salmonella (VIDEO)

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a vorbit despre disputa cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și susține că „dorința” celor de la ANSVSA „este de a distrage atenția de la contaminarea cu salmonella și de a transforma într-o petardă cu fum toată discuția legată de colorarea artificială a cărnii de pui”.

Horia Constantinescu (ANPC): În ferma cumătrului lui Ponea (DSVSA Vaslui) a fost depistată carne contaminată cu salmonella

Șeful ANPC susține că în ferma cumătrului directorului executiv de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui a fost găsită carne contaminată cu salmonella.

Întrebat de ce ar face ANSVSA acest lucru, el a adăugat: „Este exact ceea ce vă spun și aveți declarațiile din mai multe emisiuni ale domnului Ponea, cel responsabil cu aceste verificări în județul Vaslui, ce tot încearcă să distragă atenția de la faptul că în ferma cumătrului domniei sale a fost depistată carne contaminată, plecând de la raft către fermă, or buletinele de analiză realizate de laboratoare acreditate și, repet, confirmate de către Institutul sanitar veterinar sunt la acest moment, unele dintre ele le am în telefon pozate și, dacă îmi dați un număr de WhatsApp, vi le transmit ca să discutăm despre ceea ce eu am spus că este un pericol național”.

„Am și solicitat transmiterea unei alerte la nivel european”

Întrebat de ce nu a indicat direct către vârful ANSVSA, Horia Constantinescu a spus: „Ba am indicat aceste lucruri. Bineînțeles, am purtat corespondență, am și solicitat transmiterea unei alerte la nivel european (…), or obligativitatea cade în sarcina acestei autorități să ridice alerte, nu este treaba noastră. Noi am semnalat-o, am trimis buletinele de analiză. Mai mult decât atât, în urma verificărilor noastre, știu că a fost declanșată și la nivelul acestei autorități o verificare în paralel”.