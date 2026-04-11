Astrologul a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 12 – 18 aprilie 2026. Invitatul Alinei Bădic a fost conf. univ. dr. Niță Aurel Mircea.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Pentru nativii Berbec, un lucru foarte interesant se întâmplă zilele acestea. Această zodie atât de puternică de foc trebuie să perceapă lucrurile ca și când ar fi un motor în funcțiune. Este atâta forță cu Marte, cu Neptun, cu Saturn, cu Soarele și cu Chiron aici, în semnul lor. Trebuie să perceapă lucrurile ca și când ar trebui să pună ceva în funcțiune. Foarte multe decizii care trebuie luate aproape instantaneu zilele acestea. Nu există foarte mult timp de gândire pentru nativii Berbec. pentru că se activează esența de foc zilele acestea.

Taur

Avem un soi de energie foarte interesantă – ieșirea din carapace. O energie de tipul ”nu mă provoca” pentru nativii Tauri în această perioadă, pentru că Uranus este destul de teribilist, fiind conjunct cu Algol, această stea atât de dură. Practic, întrebarea pe care trebuie să și-o pună Taurii zilele acestea este următoarea: prizonierul cui sunt? Al grijilor, al confortului, al relațiilor, al profesiei. Principalul obiectiv săptămâna următoare se referă la aceste cadre de securitate pe care trebuie să vi le creați pentru toată perioada următoare. Să ieșiți din acest prizonierat, de orice natură ar fi el. Există ceva care vă poate subjuga, chiar sufletește. Principal obiectiv, spuneam, acesta trebuie să fie. Nativii Tauri sunt ajutați de o presimțire.

Gemeni

Pentru nativii Gemeni este foarte important zilele acestea să aleagă un drum. Alegeți un drum, pentru că trebuie să înțelegeți ce tip de energie rulează cel mai mult în jurul dumneavoastră zilele acestea. Este un moment în care vă accesați un soi de calități care exagerează pe undeva niște caracteristici, niște calități pe care le aveți, concentrându-vă pe aceste planete din prima zodie a zodiacului, din Berbec. Deci trebuie să înțelegeți ce devine foarte important în viața dumneavoastră, ce începe și ce se termină. Nativii Gemeni chiar trebuie să înceapă ceva și acest Saturn care se găsește în semisextil cu Nodul Nord în Pești, vorbește despre faptul că putem să concentrăm energia acolo unde sufletul ne spune că ar vrea să înceapă o anumită activitate. Deci este foarte important pentru dumneavoastră să încheiați ceva nefiresc, ceva ce nu merge bine în viața dumneavoastră și să începeți un lucru pe care îl faceți cu tot sufletul.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Pentru nativii Rac acum avem un succes pe mai multe paliere, dar este și ceva care poate să distorsioneze o acțiune, o activitate la care țin foarte mult. Vorbim de un Pluto care e destul de puternic și un pic agresiv. Puteți întâlni oameni extravaganți, dar bineveniți în destinul dumneavoastră. Deci sunteți în fața unei mașinării pe care doar trebuie să știți să o porniți. Deci este o mașinărie superbă pe care nativul Rac trebuie să învețe să o pornească și să știe să o pornească zilele acestea și toate palierele vieții se vor pune în funcțiune.

Leu

Nativii Lei își doresc să câștige puterea într-o formulă în care ei sunt foarte incitați de această prezență pe Berbec, într-o zonă în care ați mai explorat acest gen de putere. Deci trebuie să vedeți unde sunt cele mai multe oportunități și acolo să dezvoltați puterea. Cu siguranță aveți acest puseu de energie care va fi dirijat, el se duce către o direcție. Există foarte multă determinare, există foarte multă voință, dar trebuie și coordonate cu o sugestie din partea Universului. Deci nativii Leu trebuie să aștepte această sugestie din partea Universului, pentru că Pluto poate distorsiona și pentru nativii Leu, fiind în semn opus, anumite energie și s-ar putea să înțelegeți greșit semnele Universului și să vă duceți energia în altă zonă decât cea corectă. Deci atenție aici!

Fecioară

Trebuie să evaluați persoanele care scot la iveală lucruri din subconștientul dumneavoastră, dar care arată latura întunecată. Adică oameni care nu vă dau încredere, care vă aduc o umbră, să spunem așa. Deci este o perioadă în care este foarte important să vă desprindeți complet de tot ceea ce v-a făcut rău, pentru că pot veni precum o avalanșă elemente grele din trecut, care se cer descifrate cu adevărat. Trebuie să vă susțină moralul anumite persoane, dar și dumneavoastră trebuie să fiți susținători pentru moralul altor persoane. Acum se creează un fel de familie de suflete, familie spirituală pentru nativii Fecioară. Foarte interesant acest aspect.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 12 – 18 aprilie

Balanță

Pentru nativii Balanță, apare un lucru căruia putem să-i spunem visul de aur. Este ceva care vă dă aripi. De parcă cineva i-ar arunca în aer și i-ar și prinde sau le-ar da aripi. Întrebarea săptămânii pentru nativii Balanță este foarte simplă: cine din jurul dumneavoastră pare că vă face să simțiți că plutiți sau să vă simțiți foarte protejați, pentru că este o săptămână care permite pentru dumneavoastră o identificare a tuturor persoanelor care vă vin în ajutor, dar și a persoanelor față de care simțiți cu tot sufletul că puteți să fiți în iubire și le puteți susține și le puteți ajuta. Evident, o să-i excludeți din jurul dumneavoastră pe toți cei pentru care v-ați dat peste cap la un moment dat și care nu au fost recunoscători.

Scorpion

Pentru nativii Scorpion, este foarte important să înțelegeți faptul că acum avem foarte multă forță pe semn de foc și focul devine la un moment dat o sursă de energie, dar poate să ne ducă și într-o zonă periculoasă, în care lucrurile pot scăpa de sub control. Deci evaluați și identificați toate acele zone în care ceva poate scăpa de sub control. Învățați să vă odihniți înainte de a lua o decizie în această perioadă și să fiți foarte atenți pentru că perioada vine cu o promisiune, vi se poate îndeplini o dorință chiar de suflet, ceva ce v-ați dorit foarte mult. Dar este o zonă în care ați făcut lucrurile ca la carte și chiar ați mizat pe o singură carte.

Săgetător

Pentru nativii Săgetător, energia nu are preț. Este tot un semn de foc foarte puternic, energia activează, este foarte activ totul acum pentru Săgetători. Ei își construiesc o sferă energetică, dar ea trebuie să aibă un mecanism foarte puternic care să nu poată fi distrus. Pentru asta ar trebui să nu mai aveți disponibilitate pentru oricine. Este un moment de răscruce și pentru nativii Săgetător, pentru că în ultima vreme nimic n-a fost static, totul a fost foarte dinamic, cu o dinamică aparte. Pe undeva, nativii Săgetători au fost și foarte obosiți. Am observat mulți nativi Săgetători care în ultima perioadă au experimentat și un soi de necesitate de a sta mai mult în izolare sau în introspecție. Însă, acum a venit momentul, poate fi pe undeva și un moment de ușoară răscruce, dar trebuie să vedeți unde lucrurile au ajuns la un apogeu. Deci trebuie să învățați, să înțelegeți unde este energia care se stinge pe undeva, nu mai are întâietate, nu mai are putere și unde este energia care se reaprinde.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Pentru nativii Capricorn, vom vorbi puțin despre acel lucru de valoare pe care, din păcate, poate l-ați pus într-un loc nepotrivit și acum el interacționează cu tot felul de energii. Deci trebuie să vă dați seama care este acea zonă în care chiar dacă ați avut niște realizări este și ceva care scârțâie, cum se spune. Pentru a identifica lucrurile care nu merg chiar așa cum trebuie, este important să urmărim și simbolistică și sincronicitate și pulsiunile inimii și ceea ce spune sufletul, pentru că dacă tu mergi doar în virtutea inerției într-o zonă sau alături de persoane doar pentru că te-ai învățat așa de o vreme, dar nu mai există acea pulsiune, nu mai există acea bătaie a inimii care să-ți arate faptul că trăiești, că ești viu înseamnă că este ceva în neregulă. Pentru nativii Capricorn, trebuie să faceți această evaluare atât la locul de muncă, cât și în relațiile personale, să căutați oameni cu care să vă puteți sfătui. Este foarte important, este esențial să vă sfătuiți cu oameni de calitate, cu oameni de calibru sufletesc care țin la dumneavoastră, să le împărtășiți părerea, să le spuneți ce vă doare, ce vă apasă, unde vi se pare că viața nu mai merge ca la carte.

Vărsător

Primiți un sfat, nativi Vărsători, un sfat care are un impact foarte important. Este un sfat puțin diferit de sfaturile obișnuite. Jupiter este foarte activ pentru dumneavoastră acum și vorbește despre faptul că ar trebui să înțelegeți. Poate o persoană care la un moment dat v-a spus ceva greșit și acum vă spune lucrurile într-un mod diferit. Este vorba despre o informație care ajunge la dumneavoastră și care este foarte utilă. Aveți perspectiva, dar nu aveți toate datele problemei. Trebuie să treacă multe evenimente, multe intersecții și interacțiuni cu diferite persoane, dar nu pe toate le înțeleg.

Pești

Simțiți și o ușurare și o eliberare, dar, pe de altă parte, au mai rămas lucruri pe care trebuie să le înțelegeți. Trebuie să identificați cine anume vă ajută să înțelegeți zona în care lucrurile au fost un pic date peste cap după periplul lui Saturn și Neptun prin semnul dumneavoastră și, de asemenea, vin în continuare către dumneavoastră evenimente care se cer descifrate. Nu este ca și când am scăpat de acel X și am înțeles totul ca la carte. Nu! Mai sunt în continuare lucruri pe care putem să le înțelegem și mai bine. Nu am scăpat nici de introspecție, nu am scăpat nici de evenimente care ne ajută foarte bine să înțelegem cum stau lucrurile. Nativii Pești trebuie să învețe să nu își mai lase sufletul să tânjească după… hrană. Deci hrana sufletească este esența fericirii dumneavoastră în perioada următoare. Este un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă foarte bine. Și cu orice preț. Să caute liniștea sufletească.