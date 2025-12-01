B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
01 dec. 2025, 08:30
Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit despre una dintre investițiile finalizate în infrastructura din județ. Este vorba despre Drumul Județean (DJ) 184, care traversează localitatea Dascălu. Drumul a fost reabilitat cu aproape 14 milioane de lei, bani din bugetul Consiliului.

Hubert Thuma, explicații despre DJ 184, drum complet reabilitat

„Vorbim de DJ 184. E un drum județean care traversează localitatea Dascălu. L-am reabilitat complet pe o lungime de 3 km. Investiția a fost aproape 14 milioane de lei, suportată din bugetul Consiliului Județean Ilfov. E un drum pe care l-am reabilitat complet pe 3 km.

Am construit și trotuarele, sunt trotuare noi, stații de autobuz, canalizare pentru ape pluviale. E altă problemă cu care se confruntă Ilfovul pentru că, din păcate, în urmă cu 20 de ani când a început să se dezvolte foarte mult Ilfovul, mulți n-au ținut cont de canalele de desecare, de canalele ANIF și SNIF, și de aceea de multe ori când plouă vedeți că în Ilfov sunt zone care se inundă și atunci, de când sunt președinte de Consiliu Județean, împreună cu colegii ne-am propus să investim cât de mult putem în infrastructura de canalizare pluvială, pentru a nu mai avea inundații.

Am construit spații verzi de-a lungul drumului, acces facil pentru cei care locuiesc în zonă. E un drum important care deservește cei 3.000 de locuitori ai comunei Dascălu, dar și pe încă câteva zeci de mii de locuitori care locuiesc în zonă și tranzitează”, a explicat Hubert Thuma.

Președintele CJ Ilfov a precizat apoi că mai sunt și alte proiecte de infrastructură în derulare, pe bani europeni. Iar proiectele de școli și grădinițe sunt tot din bani europeni, din Planul Operațional Regional.

Cele mai recente date publicate de Consiliul Județean Ilfov arată că anul acesta s-au investit 85 de milioane de lei în infrastructura rutieră din județ.

